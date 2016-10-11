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11 октября 16, 12:29
Начало работы над вторым сезоном "Мира дикого запада"
Мир дикого запада
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Несмотря на то, что HBO еще официально не продлил футуристическую драму "Мир дикого запада" на второй сезон, создатель и шоураннер сериала Джонатан Нолан уже разрабатывает историю для второго сезона.
Во время выставки New York Comic Con Нолан признался, что самым трудным в первом сезоне был монтаж. По словам сценариста и продюсера, творческая команда долго решала, какие сцены вырезать, а какие оставить буквально в каждом эпизоде, поскольку было очень много интересного материала, сыгранного актерами на самом высоком уровне.

"Несколько моментов мы так не смогли затронуть в первом сезоне, и сейчас работаем как раз над ними во втором, - отметил Нолан. – Одна из самых крутых вещей на телевидении – это возможность вернуться назад".

В фильме Майкла Крайтона 1973 года, на котором основан сериал, "Западный мир" был не единственным тематическим парком – гости могли также отправиться в Древний Рим и средневековье. В сиквеле 1976 года, в сценарии над которым Крайтон не принимал участия, действие разворачивалось в городе роботов Делосе.

Нолан и исполнительный продюсер Лиза Джой Нолан на вопрос о возможности появления других тематических парков в их сериале ответили уклончиво. Когда зритель спросил их, будут ли представлены Древний Рим и Мир средневековья, Нолан, переспросил: "Древний Рим и Мир средневековья?" и, выдержав паузу, ответил отрицательно. Такой ответ наводит на мысль о том, что, возможно, продюсеры работают над созданием собственных новых парков.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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