Начало работы над вторым сезоном "Мира дикого запада"

Во время выставки New York Comic Con Нолан признался, что самым трудным в первом сезоне был монтаж. По словам сценариста и продюсера, творческая команда долго решала, какие сцены вырезать, а какие оставить буквально в каждом эпизоде, поскольку было очень много интересного материала, сыгранного актерами на самом высоком уровне.





"Несколько моментов мы так не смогли затронуть в первом сезоне, и сейчас работаем как раз над ними во втором, - отметил Нолан. – Одна из самых крутых вещей на телевидении – это возможность вернуться назад".





В фильме Майкла Крайтона 1973 года, на котором основан сериал, "Западный мир" был не единственным тематическим парком – гости могли также отправиться в Древний Рим и средневековье. В сиквеле 1976 года, в сценарии над которым Крайтон не принимал участия, действие разворачивалось в городе роботов Делосе.





Нолан и исполнительный продюсер Лиза Джой Нолан на вопрос о возможности появления других тематических парков в их сериале ответили уклончиво. Когда зритель спросил их, будут ли представлены Древний Рим и Мир средневековья, Нолан, переспросил: "Древний Рим и Мир средневековья?" и, выдержав паузу, ответил отрицательно. Такой ответ наводит на мысль о том, что, возможно, продюсеры работают над созданием собственных новых парков.



