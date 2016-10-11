Сигурни Уивер сыграет злодейку в "Защитниках"

Популярная актриса сыграет злодейку в предстоящем мини-сериале Netflix и Marvell "Защитники".





Номинатка на премию "Оскар" ("Чужие") присоединилась к актерскому составу супергероического шоу – Чарли Коксу (Сорвиголова), Кристен Риттер (Джессика Джонс), Майку Колтеру (Люк Кейдж) и Финну Джонсу (Железный кулак) – во время панели, посвященной четвертому именному сериалу "Железный кулак" на проходившей выставке New York Comic Con.





Детали, касающиеся персонажа Уивер, не разглашаются, как и точная дата премьеры "Защитников". Объявлено, что съемки сериала стартуют через несколько недель. Также стало известно, что звезда "Сорвиголовы" Дебора Энн Уолл (Карен Пэйдж) присоединится к Джону Бернталу (Фрэнк Касл) в спин-оффе "Каратель".





"Для Marvel большая честь заполучить актрису такого калибра и статуса, - прокомментировал новость руководитель Marvel TV Джеф Лоеб. – Она по определению актриса высшего класса".





Несмотря на продление "Сорвиголовы" и "Джессики Джонс" на третий и второй сезон соответственно, даты премьеры обоих сериалов пока не названы. После уверенного старта "Люка Кейджа" 30 сентября 2016 года шоу, вероятнее всего, будет продлено на второй сезон. Что касается "Железного кулака", то его премьера состоится 17 марта 2017 года.



