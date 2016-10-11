Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.82
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
28.70
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
29.13
USD
26.07
RUB
0.42
Кино
Новости кино
11 октября 16, 12:31
Сигурни Уивер сыграет злодейку в "Защитниках"
Сигурни Уивер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сигурни Уивер перешла на сторону Зла.
Популярная актриса сыграет злодейку в предстоящем мини-сериале Netflix и Marvell "Защитники". 

Номинатка на премию "Оскар" ("Чужие") присоединилась к актерскому составу супергероического шоу – Чарли Коксу (Сорвиголова), Кристен Риттер (Джессика Джонс), Майку Колтеру (Люк Кейдж) и Финну Джонсу (Железный кулак) – во время панели, посвященной четвертому именному сериалу "Железный кулак" на проходившей выставке New York Comic Con.

Детали, касающиеся персонажа Уивер, не разглашаются, как и точная дата премьеры "Защитников". Объявлено, что съемки сериала стартуют через несколько недель. Также стало известно, что звезда "Сорвиголовы" Дебора Энн Уолл (Карен Пэйдж) присоединится к Джону Бернталу (Фрэнк Касл) в спин-оффе "Каратель".

"Для Marvel большая честь заполучить актрису такого калибра и статуса, - прокомментировал новость руководитель Marvel TV Джеф Лоеб. – Она по определению актриса высшего класса".

Несмотря на продление "Сорвиголовы" и "Джессики Джонс" на третий и второй сезон соответственно, даты премьеры обоих сериалов пока не названы. После уверенного старта "Люка Кейджа" 30 сентября 2016 года шоу, вероятнее всего, будет продлено на второй сезон. Что касается "Железного кулака", то его премьера состоится 17 марта 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Криса Хемсворта и Майкла Шеннона забросят в Афганистан
Рейчел Вайс проявит неповиновение
Майкл Шэннон сразится с Бенедиктом Камбербэтчем
Дарт Вейдер попрощался с зарубежными поклонниками
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
10 октября стартует комедия "Лучшая" неделя моей жизни"
noimageРаскрылась личность злодея в триквеле «Росомахи»
noimageWalt Disney поручит Гаю Ричи фильм "Аладдин"
noimageНачало работы над вторым сезоном "Мира дикого запада"
noimageДэниел Крэйг пояснил свои слова о прощании с Бондом
Лента новостей
Загрузка...