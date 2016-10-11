Walt Disney поручит Гаю Ричи фильм "Аладдин"

Следующим в очереди знаменитый мультфильм "Аладдин", режиссерский пост проекта предложен Гаю Ричи.





Дэн Лин, который работал с Ричи над фильмом "Шерлок Холмс" станет продюсером картины, а сценарий подготовит Джон Огаст, в активе которого такие проекты, как "Труп невесты" и "Франкенвини". Утверждается, что игровой фильм будет содержать некоторые знакомые зрителям оригинального мультфильма музыкальные композиции. Сроки работ и возможный прокатный график на момент написания данной заметки не уточнялись.





Напомним, что "Аладдин" был выпущен на экраны в 1992 году. В озвучивании персонажей принимали участие Скотт Венгер, Робин Уильямс, Линда Ларкин, Джонатан Фриман, Фрэнк Уэлкер, Гилберт Готтфрид, Дуглас Сил, Джим Каммингс, Дерек Джекоби, Кори Бертон и другие актеры.





Производственный бюджет "Аладдина" составил всего 28 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы превысили 500 миллионов долларов, что позволило мультфильму стать самым кассовым кинопроектом года. Он бы отмечен многими престижными профессиональными наградами, в том числе двумя статуэтками "Оскар".



