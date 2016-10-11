Раскрылась личность злодея в триквеле «Росомахи»

Третья часть серии про Росомаху в исполнении Хью Джекмана получила название «Логан».





Дональд Пирс занимает высокий пост Белого Короля в Клубе Адского Пламени (Hellfire Club) — тайной организации, членство в котором получают циничные и тщеславные злодеи, ставящие себя выше других мутантов. Одной из самых влиятельных фигур клуба был Себастьян Шоу, сыгранный Кевином Бейконом в фильме «Люди Икс: Первый класс».





Прообразом для создания Пирса стал Дональд Сазерленд. Авторы Marvel наградили злого мутанта именем актера и фамилией его персонажа из «Военно-полевой госпиталь. М.Э.Ш.» и добавили узнаваемые черты. Пирс пошел под знамена Клуба Адского Пламени с единственной целью — уничтожить всех его членов и взять власть в свои руки.





Первое официальное фото Холбрука в образе Дональда Пирса появилось в Instagram.





На прошлой неделе звезда проекта Хью Джекман, для которого «Логан» станет последним выходом в роли супергероя, и режиссер Джеймс Мэнголд много говорили о содержании и тональности их картины. По их заверениям, «Логан» будет больше похож на суровый вестерн, чем на супергероическое кино, нафаршированное спецэффектами.





Мэнголда также выложил в своем твиттере фото Патрика Стюарта в роли более потрепанного, чем обычно, профессора Ксавьера. По всей видимости, таким он будет в «Логане».













Фильм стартует в мировом прокате в начале марта следующего года.



