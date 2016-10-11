10 октября стартует комедия "Лучшая" неделя моей жизни"

10 октября стартует 8-серийная комедия "Лучшая" неделя моей жизни" - вариация на тему семейного переполоха.





Накануне премьеры сериала главные актеры приняли участие в свадебной фотосессии для журнала "FPost".





Ольга Сумская, Владимир Горянский, Константин Октябрьский, Екатерина Вострикова примерили на себя образы в итальянском стиле.





В центре сюжета "Лучшей" недели моей жизни" извечная проблема родителей и детей. Сериал с иронией рассказывает обо всех самых абсурдных жизненных ситуациях, которые могут произойти с молодожёнами накануне свадьбы. Больше всего не везёт жениху, который умудряется вляпаться из одной комичной ситуации в другую. За его приключениями и изворотливостью пристально наблюдают родители невесты, которым так старательно пытается понравится главный герой. На пути жениха возникает множество преград, нелепых ситуаций, и каждая попытка исправить положение оборачивается полным провалом.





Состоится ли свадьба в сериале пока неизвестно, но тем не менее главные герои уже примерили свадебные образы в fashion-фотосессии. На страницах журнала "FPost" любимые украинские актеры предстанут не только в стильных тематических образах, но и покажут эмоции, которые царят внутри семьи генерала Елизарова. "Во время фотосессии мы не так много шутили и смеялись, как на съемках сериала. Что понятно, ведь поначалу я переживал, что глянцевый образ будет мне не к лицу. Однако результат мне понравился. И приятно, что получился такой сюрприз для зрителей: наша сериальная семейка стильно преобразилась", - комментирует Владимир Горянский.





Фотопроект отображает два события: подготовку к свадьбе, и празднование самого торжества.



















