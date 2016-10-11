Знаменитости на кинофестивале в Милл-Вэлли (ФОТО)

На мероприятие уже съехались некоторые знаменитости. Одной из первых перед фотографами смотра предстала Николь Кидман, которая была удостоена особого внимания за ее заслуги в кино, а также представила свой новый фильм "Лев" (Lion). Партнерами актрисы по картине стали Руни Мара и Дев Патель.





Картина расскажет историю мальчика Сару, который потерялся, уехав не на том поезде в другой конец Индии. Заблудившегося ребенка вырастила семья из Австралии, но спустя много лет уже взрослый Сару решает найти своих родных.





Картину со своим участием на фестивале представил и Джеймс Франко. Лента "И проиграли бой" (Dubious Battle), в которой Франко выступил не только как актер, но и как режиссер, перенесет зрителей в то время, когда начали создаваться первые профсоюзы.





На кинофестивале в Милл-Вэлли также были замечены и другие знаменитости, в числе которых актер Эван МакГрегор.













Николь Кидман











Марк Фишкин, Николь Кидман, Зое Элтон









Джеймс Франко













Лола Султан и Джеймс Франко









Эван МакГрегор













Марк Фишкин и Эван МакГрегор



