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Кино
Новости кино
11 октября 16, 15:20
Знаменитости на кинофестивале в Милл-Вэлли (ФОТО)
Николь Кидман
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В Милл-Вэлли в самом разгаре 39-й ежегодный кинофестиваль.
На мероприятие уже съехались некоторые знаменитости. Одной из первых перед фотографами смотра предстала Николь Кидман, которая была удостоена особого внимания за ее заслуги в кино, а также представила свой новый фильм "Лев" (Lion). Партнерами актрисы по картине стали Руни Мара и Дев Патель.

Картина расскажет историю мальчика Сару, который потерялся, уехав не на том поезде в другой конец Индии. Заблудившегося ребенка вырастила семья из Австралии, но спустя много лет уже взрослый Сару решает найти своих родных.

Картину со своим участием на фестивале представил и Джеймс Франко. Лента "И проиграли бой" (Dubious Battle), в которой Франко выступил не только как актер, но и как режиссер, перенесет зрителей в то время, когда начали создаваться первые профсоюзы.

На кинофестивале в Милл-Вэлли также были замечены и другие знаменитости, в числе которых актер Эван МакГрегор.



Николь Кидман


 
Марк Фишкин, Николь Кидман, Зое Элтон


 
Джеймс Франко



Лола Султан и Джеймс Франко


 
Эван МакГрегор



Марк Фишкин и Эван МакГрегор

Источник: http://kinoafisha.ua/
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