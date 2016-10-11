Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.82
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
28.60
USD
25.82
RUB
0.41
EUR
29.13
USD
26.07
RUB
0.42
Кино
Новости кино
11 октября 16, 22:00
Появился трейлер самого дорогого сериала в истории кино
Корона
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вышел официальный трейлер сериала "Корона", премьера которого состоится 4 ноября на канале Netflix.

Историческая драма под названием Корона рассказывает о жизни Елизаветы II, начиная от дня ее свадьбы в 1947 году до сегодня. 

Бюджет самого дорогого в истории кино сериала составляет 156 миллионов долларов.

Сюжет охватывает как внешние политические события, так и личные переживания королевы, затрагивая период после бракосочетания и до сегодняшнего дня. 



Смотри трейлер сериала Корона:  


Сценаристом фильма является Питер Морган, известный по фильму Королева с Хелен Миррен. Успех сериалу пророчат многие кинокритики.

Его прошлая работа над историей монаршей особы Великобритании была тепло принята в Букингемском дворце. Картина получила премии Оскар, Золотой глобус и BAFTA.

Смотри кадры из сериала Корона:
Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
ТОП 250: Самые потрясающие фильмы
History снимет сериал о наркобароне
Названы самые влиятельные люди кино и развлечений
В большое кино из фильмов для взрослых
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Знаменитости на кинофестивале в Милл-Вэлли (ФОТО)
noimage10 октября стартует комедия "Лучшая" неделя моей жизни"
noimageРаскрылась личность злодея в триквеле «Росомахи»
noimageWalt Disney поручит Гаю Ричи фильм "Аладдин"
noimageСигурни Уивер сыграет злодейку в "Защитниках"
Лента новостей
Загрузка...