Появился трейлер самого дорогого сериала в истории кино





Историческая драма под названием Корона рассказывает о жизни Елизаветы II, начиная от дня ее свадьбы в 1947 году до сегодня.





Бюджет самого дорогого в истории кино сериала составляет 156 миллионов долларов.





Сюжет охватывает как внешние политические события, так и личные переживания королевы, затрагивая период после бракосочетания и до сегодняшнего дня.













Смотри трейлер сериала Корона:



