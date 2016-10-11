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11 октября 16, 22:00
Появился трейлер самого дорогого сериала в истории кино
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Вышел официальный трейлер сериала "Корона", премьера которого состоится 4 ноября на канале Netflix.
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Историческая драма под названием Корона рассказывает о жизни Елизаветы II, начиная от дня ее свадьбы в 1947 году до сегодня.
Бюджет самого дорогого в истории кино сериала составляет 156 миллионов долларов.
Сюжет охватывает как внешние политические события, так и личные переживания королевы, затрагивая период после бракосочетания и до сегодняшнего дня.
Смотри трейлер сериала Корона:
Сценаристом фильма является Питер Морган, известный по фильму Королева с Хелен Миррен. Успех сериалу пророчат многие кинокритики.
Его прошлая работа над историей монаршей особы Великобритании была тепло принята в Букингемском дворце. Картина получила премии Оскар, Золотой глобус и BAFTA.
Смотри кадры из сериала Корона:
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