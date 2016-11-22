В Москве скончался актер Евгений Лазарев

"Отец скончался от остановки сердца в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Москве. Похоронен он будет в семейном склепе на Николо-Архангельском кладбище", — сказал сын актера Николай.





Лазарев в 1959 году окончил Школу-студию МХАТ, был актером Рижского театра русской драмы, с 1961 года — академического театра им. Маяковского.





В 1984 году Евгений Лазарев стал главным режиссёром Театра на Малой Бронной, вскоре перешел в театр имени Моссовета.





В 1990-е годы Евгений Лазарев переехал в США, жил и работал в Лос-Анджелесе. Много снимался в американском кино и сериалах, преподавал в университетах и театральных школах США, ставил спектакли. С 2009 года в качестве профессора преподавал режиссерский курс в Школе киноискусств Университета Южной Калифорни.





В знаменитом сериале "Семнадцать мгновений весны" он сыграл маленькую роль разведчика, сопровождающего жену Штирлица на свидание с мужем.



































