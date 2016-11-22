Звезда "Мира дикого запада" вернется во втором сезоне шоу

Звезда футуристической драмы Джонатана Нолана и Лизы Джой Нолан, Эд Харрис, играющий загадочного Человека в черном, в интервью изданию BBC Radio 4 признался, что "будет задействован" в следующем сезоне.





"Я беседовал вчера вечером с Джонатаном Ноланом и его супругой Лизой – они создали эту драму – и да, они будут снимать второй сезон. Будет еще десять эпизодов, я буду в них задействован", - в частности сказал Харрис.





Согласно одной из фанатских теорий, персонаж Харриса – Человек в черном – будет убит в одном из заключительных эпизодов сериала. Во-первых, в ходе повествования героем было сделано немало загадочных ссылок на предстоящую смерть. Во-вторых, Харрис, звезда класса "А", у которого есть масса предложений сняться в других проектах. Конечно, то, что Харрис "будет задействован" во втором сезоне, не означает, что его герой не умрет в финале первого сезона. Благодаря уникальному миру, созданному в парке развлечений для взрослых, все персонажи могут потенциально продолжить свое существование в виде человекоподобных роботов.





Напомним, что в середине ноября текущего года "Мир дикого запада" был продлен на второй сезон, который выйдет на HBO в конце 2017 или в начале 2018 года.



