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22 ноября 16, 11:34
Legendary Pictures экранизирует "Дюну"
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Киностудия Legendary Pictures приобрела права на экранизацию фантастического романа Фрэнка Герберта "Дюна".
В официальном пресс-релизе по этому поводу утверждается, что студия намерена производить не только полнометражные фильмы, но и различные телевизионные проекты на основе своей новой интеллектуальной собственности.

Действие произведения происходит в далеком будущем на песчаной планете Арракис, где добывается уникальная пряность, делающая возможными межзвездные путешествия. Сюжет строится вокруг наследника дома Атрейдес Пола Артрейдеса, который после переворота скрывается в пустыне и оказывается у племени аборигенов - фременов, с помощью которых он рассчитывает вернуть себе власть. В романе затрагивается целый пласт проблем, в том числе экологических, политических и иных.

В 1984 году "Дюна" была экранизирована Дэвидом Линчем. Ключевые роли исполнили Дин Стоквел, Патрик Стюарт, Вирджиния Мэдсен, Макс фон Сюдов, Дэвид Линч, Брэд Дуриф, Кайл МакЛоклен, Шон Янг, Линда Хант, Юрген Прохнов и другие. Несмотря на то, что картина провалилась в прокате, она заслужила статус культовой.

Киностудия Paramount в течение многих лет пыталась договориться с наследниками Фрэнка Герберта о съемках римейка, но не преуспела и в 2011 году отказалась от этой затеи.

Сроки работ над новой экранизацией, не уточняются.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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