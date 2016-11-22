TNT заказал пилот к телеверсии фильма "Сквозь снег"

Канал TNT заказал производство пилота футуристического триллера, сценарий к которому напишет Джош Фридман ("Терминатор: Битва за будущее").





Потенциальный сериал будет основан на фильме корейского режиссера Пон Чжун Хо 2013 года, главные роли в котором исполнили Крис Эванс и Тильда Свинтон.





Действие в картине происходит через семнадцать лет после того, как Земля превратилась в ледяную пустошь, а оставшиеся в живых люди обитают в гигантском, не прекращающем движение поезде, совершающем кругосветное путешествие. В поезде процветают классовая борьба, социальная несправедливость и разнообразные политические течения.





Пон Чжун Хо и сопродюсер оригинального фильма Духо Чои разделят обязанности исполнительных продюсеров с Марти Адельштейном и Беки Клементс.





Полнометражный фильм, в свою очередь основанный на французской графической новелле "Le Transperceneige", собрал в мировом прокате 86,8 миллиона долларов. Картина получила высокую критику и как следствие – множество номинаций и наград престижных международных премий.



