Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Кино
Новости кино
22 ноября 16, 12:30
TNT заказал пилот к телеверсии фильма "Сквозь снег"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Телевизионная версия фантастического фильма "Сквозь снег", о разработке которой студией Марти Адельштейна Tomorrow Studios было объявлено год назад, обрела "дом".
Канал TNT заказал производство пилота футуристического триллера, сценарий к которому напишет Джош Фридман ("Терминатор: Битва за будущее").

Потенциальный сериал будет основан на фильме корейского режиссера Пон Чжун Хо 2013 года, главные роли в котором исполнили Крис Эванс и Тильда Свинтон.

Действие в картине происходит через семнадцать лет после того, как Земля превратилась в ледяную пустошь, а оставшиеся в живых люди обитают в гигантском, не прекращающем движение поезде, совершающем кругосветное путешествие. В поезде процветают классовая борьба, социальная несправедливость и разнообразные политические течения.

Пон Чжун Хо и сопродюсер оригинального фильма Духо Чои разделят обязанности исполнительных продюсеров с Марти Адельштейном и Беки Клементс.

Полнометражный фильм, в свою очередь основанный на французской графической новелле "Le Transperceneige", собрал в мировом прокате 86,8 миллиона долларов. Картина получила высокую критику и как следствие – множество номинаций и наград престижных международных премий.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
«Женский» спин-офф про Харли Куинн уже в пути
Форест Уитакер поможет Джонни Деппу
Номинанты на премию People`s Choice Awards (фильмы)
«Холмс и Ватсон» получили новых лицедеев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Первый трейлер мультика "Тачки-3" - Видео
noimageНиколь Кидман на съемочной площадке "Обманутого" (ФОТО)
noimageЭкранизация романа о сексуальном "перевоспитании"
noimageБен Уитли снимет Тома Хиддлстона в «Круто сваренных»
noimageПол У.С. Андерсон запускает киносерию «Охотник на чудовищ»
Лента новостей
Загрузка...