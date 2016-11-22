Сериал "Нелюди" студии Marvel назван четверным выигрышем

Об этом рассказал глава Disney-ABC Television Group Бен Шервуд.





"Да, мы рассматриваем это как квадроуспех. Это победа для IMAX, победа для Marvel, победа для ABC Studios и победа для телеканал ABC в целом, все это обеспечит выпуск шоу в новом формате", - сказал он. Согласно заключенному между сторонами контракту, пилотные серии будут снят камерами IMAX и выйдут в прокат уже осенью 2017 года. IMAX также будет принимать участие в финансировании всего проекта. Актерский состав, режиссер и продюсеры проекта на момент написания данной заметки не уточнялись.





Ране сообщалось, что сюжет сфокусируется на Черном громе, короле Нелюдей и одном из членов команды Иллюминатов. Часть действия будет происходить на Луне.





Напомним, что ранее студия Marvel планировала снять полнометражный фильм по этой серии комиксов и выпустить его в 2019 году. Однако в дальнейшем было принято решение отказаться от этих планов, так как у компании Walt Disney, владеющей Marvel, есть целая серия более приоритетных проектов. Тем не менее, в обозримом будущем студия не исключает съемки и полнометражных "Нелюдей".



