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22 ноября 16, 12:45
Сериал "Нелюди" студии Marvel назван четверным выигрышем
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Решение компании Marvel снять телевизионный сериал "Нелюди" и выпустить первые его серии в сети кинотеатров IMAX является "четверной победой".
Об этом рассказал глава Disney-ABC Television Group Бен Шервуд.

"Да, мы рассматриваем это как квадроуспех. Это победа для IMAX, победа для Marvel, победа для ABC Studios и победа для телеканал ABC в целом, все это обеспечит выпуск шоу в новом формате", - сказал он. Согласно заключенному между сторонами контракту, пилотные серии будут снят камерами IMAX и выйдут в прокат уже осенью 2017 года. IMAX также будет принимать участие в финансировании всего проекта. Актерский состав, режиссер и продюсеры проекта на момент написания данной заметки не уточнялись.

Ране сообщалось, что сюжет сфокусируется на Черном громе, короле Нелюдей и одном из членов команды Иллюминатов. Часть действия будет происходить на Луне.

Напомним, что ранее студия Marvel планировала снять полнометражный фильм по этой серии комиксов и выпустить его в 2019 году. Однако в дальнейшем было принято решение отказаться от этих планов, так как у компании Walt Disney, владеющей Marvel, есть целая серия более приоритетных проектов. Тем не менее, в обозримом будущем студия не исключает съемки и полнометражных "Нелюдей".

Источник: http://www.kinonews.ru/
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