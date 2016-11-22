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22 ноября 16, 13:44
Анжела Бассетт сыграет мать Черной Пантеры
Анжела Бассетт
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Анжела Бассетт пополнила кастинг-лист фильма киновселенной Marvel «Черная Пантера».
Продюсеры держат слово и пока набирают афроамериканских актеров — действие фильма происходит в вымышленной африканской стране Ваканда. 

В новом фильме потомок королевской династии принц Т’Чалла (Чедвик Боузман) отбивает нападки противников на монарший трон после смерти его отца (см. «Первый мститель: Противостояние», где состоялся дебют супергероя). Злодеев, посягнувших на власть в африканском государстве Ваканда трое: супербоец Эрик Киллмонгер (Майкл Б. Джордан), «штатный» противник Т’Чаллы Улисс Кло — ученый-физик, превративший свое тело в живой звук (CGI-роль доверили Энди Серкису) и центральный антагонист фильма — великий воин М’Баку или Человек-Обезьяна (Уинстон Дьюк). 

В картине также сыграют: Люпита Нионго, Флоренс Касумба и Данаи Гурира (команда личных телохранительниц принца), Дэниел Калууя (соратник Т’Чаллы В’Каби), Форест Уитакер (вакандский политик Зури) и Мартин Фриман. Анжеле Бассетт досталась роль Рамонды, матери протагониста. 

Ставить «Черную Пантеру» позвали режиссера «Крида: Наследия Рокки» Райана Куглера. Фильм выходит в прокат 16 февраля 2018 года.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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