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Кино
Новости кино
22 ноября 16, 13:46
Пол У.С. Андерсон запускает киносерию «Охотник на чудовищ»
Охотник на чудовищ
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Пол У. С. Андерсон возьмется за возведение новой кинофраншизы — по мотивам культовой консольной серии игр «Охотник на чудовищ» (Monster Hunter).
Режиссер продолжает сотрудничать с японской компанией Capcom, для которой создал долгоиграющий киносериал «Обитель зла». 

Действие игры происходит в фэнтези-мире, где протагонист охотится на различных фантастических тварей. Андерсон уже подготовил сценарий первой картины. Главным героем заявлен обычный американец, который обнаруживает, что является потомком легендарного древнего воина. Ему предстоит путешествие в параллельный волшебный мир, где ему предстоит истребить мифических существ, угрожающих разрушить нашу реальность. 

Финальная битва с монстрами, по словам Андерсона, будет происходить в Лос-Анджелесе (см. концепт-арт на картинке). 

В Японии «Охотник на чудовищ» — настоящий социальный феномен и одна из самых доходных франшиз Capcom, проникшая и в другие сферы поп-культурного пространства. Выпущены: анимэ-сериал, манга и всевозможные сопутствующие товары. Игра имеет культовый статус в Китае, что на сегодня является серьезным аргументом для запуска кинопроекта в производство. 

Об интересе Андерсона к «Охотнику на чудовищ» стало известно в 2012 году. Вместе со своим бизнес-партнером и продюсером «Обители зла» Джереми Болтом он договорился с японскими хозяевами франшизы о запуске масштабной киносерии. В отличие от «Обители зла» новая кинофраншиза ориентирована на более широкую аудиторию. По жанру это приключенческое фэнтези, которое Андерсон собирается снимать под прокатный рейтинг PG-13. Пока в планах создателей два полных метра с бюджетом по $50 млн. Неоспоримый талант Андерсона — умение снимать недорого. Помогать ему в этом будет студия спецэффектов Mr. X, ответственная за «Обитель зла». 

В январе 2017-го режиссер выпускает шестую и последнюю часть «Обители зла». Суммарные сборы пяти картин, из которых Андерсон поставил три (первую, четвертую и пятую), составляют $915,93 млн. «Последняя глава» поможет франшизе разменять миллиард в мировом прокате.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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