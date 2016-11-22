Пол У.С. Андерсон запускает киносерию «Охотник на чудовищ»

Режиссер продолжает сотрудничать с японской компанией Capcom, для которой создал долгоиграющий киносериал «Обитель зла».





Действие игры происходит в фэнтези-мире, где протагонист охотится на различных фантастических тварей. Андерсон уже подготовил сценарий первой картины. Главным героем заявлен обычный американец, который обнаруживает, что является потомком легендарного древнего воина. Ему предстоит путешествие в параллельный волшебный мир, где ему предстоит истребить мифических существ, угрожающих разрушить нашу реальность.





Финальная битва с монстрами, по словам Андерсона, будет происходить в Лос-Анджелесе (см. концепт-арт на картинке).





В Японии «Охотник на чудовищ» — настоящий социальный феномен и одна из самых доходных франшиз Capcom, проникшая и в другие сферы поп-культурного пространства. Выпущены: анимэ-сериал, манга и всевозможные сопутствующие товары. Игра имеет культовый статус в Китае, что на сегодня является серьезным аргументом для запуска кинопроекта в производство.





Об интересе Андерсона к «Охотнику на чудовищ» стало известно в 2012 году. Вместе со своим бизнес-партнером и продюсером «Обители зла» Джереми Болтом он договорился с японскими хозяевами франшизы о запуске масштабной киносерии. В отличие от «Обители зла» новая кинофраншиза ориентирована на более широкую аудиторию. По жанру это приключенческое фэнтези, которое Андерсон собирается снимать под прокатный рейтинг PG-13. Пока в планах создателей два полных метра с бюджетом по $50 млн. Неоспоримый талант Андерсона — умение снимать недорого. Помогать ему в этом будет студия спецэффектов Mr. X, ответственная за «Обитель зла».





В январе 2017-го режиссер выпускает шестую и последнюю часть «Обители зла». Суммарные сборы пяти картин, из которых Андерсон поставил три (первую, четвертую и пятую), составляют $915,93 млн. «Последняя глава» поможет франшизе разменять миллиард в мировом прокате.



