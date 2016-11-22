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22 ноября 16, 13:48
Бен Уитли снимет Тома Хиддлстона в «Круто сваренных»
Том Хиддлстон
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Warner Bros. рекрутировала англичанина Бена Уитли для переноса на большой экран комикса Фрэнка Миллера «Круто сваренные» (Hard Boiled).
На главную роль планируется привлечь Тома Хиддлстона. 

Протагонист Карл Зельц работает страховым следователем в Лос-Анджелесе будущего. Он образцовый работник и семьянин, но по ночам Карла посещают странные видения, в которых он — безжалостный киборг-убийца, уничтожающий всех и вся на своем пути. В какой-то момент герой начинает сомневаться, какая из двух его личин настоящая. 

Братья Уорнеры разрабатывают проект с начала нулевых. Первым выбором студии был Дэвид Финчер, планировавший снимать в главной роли Николаса Кейджа. В конце десятилетия автор графического первоисточника Фрэнк Миллер собрался самостоятельно экранизировать свое детище, но проект снова забуксовал. 

Уитли самостоятельно напишет сценарную адаптацию комикса и займется постановкой. В следующем году выходит голливудский дебют Бена Уитли — комедийный ретроэкшн «Перестрелка» с Бри Ларсон и Киллианом Мерфи. Продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе. До переезда в Америку Уитли снял на родине такие картины, как «Список смертников», «Раз! Два! Три! Умри!», «Поле в Англии» и «Высотка». Главную роль в последней сыграл потенциальная звезда «Круто сваренных» Том Хиддлстон.

Источник: http://www.kinomania.ru/
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