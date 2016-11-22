Бен Уитли снимет Тома Хиддлстона в «Круто сваренных»

На главную роль планируется привлечь Тома Хиддлстона.





Протагонист Карл Зельц работает страховым следователем в Лос-Анджелесе будущего. Он образцовый работник и семьянин, но по ночам Карла посещают странные видения, в которых он — безжалостный киборг-убийца, уничтожающий всех и вся на своем пути. В какой-то момент герой начинает сомневаться, какая из двух его личин настоящая.





Братья Уорнеры разрабатывают проект с начала нулевых. Первым выбором студии был Дэвид Финчер, планировавший снимать в главной роли Николаса Кейджа. В конце десятилетия автор графического первоисточника Фрэнк Миллер собрался самостоятельно экранизировать свое детище, но проект снова забуксовал.





Уитли самостоятельно напишет сценарную адаптацию комикса и займется постановкой. В следующем году выходит голливудский дебют Бена Уитли — комедийный ретроэкшн «Перестрелка» с Бри Ларсон и Киллианом Мерфи. Продюсером фильма выступил Мартин Скорсезе. До переезда в Америку Уитли снял на родине такие картины, как «Список смертников», «Раз! Два! Три! Умри!», «Поле в Англии» и «Высотка». Главную роль в последней сыграл потенциальная звезда «Круто сваренных» Том Хиддлстон.



