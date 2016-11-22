Экранизация романа о сексуальном "перевоспитании"

В драматической истории взросления, которую снимет Дезире Ахаван, также сыграют Саша Лэйн («Американская милашка») и Джон Галлахер мл. («Кловерфилд, 10»).





Протагонисткой книги Данфорт является 12-летняя девушка Кэмерон (под Морец героиню сделают взрослее), родители которой погибли в автокатастрофе. Ее воспитанием теперь занимается ультраконсервативная тетушка, которую смущают странные романтические отношения племянницы с девушкой из школы. Забив тревогу, женщина отправляет Кэмерон в специальный лагерь, где должны «скорректировать» ее сексуальную ориентацию. События разворачиваются в 1993 году.





Дебютный полный метр Дезире Ахаван «Соответствующее поведение» (его главной героиней была бисексуалка, переживающая закончившиеся отношения) номинировался на премию Independent Spirit Awards за лучший первый сценарий.





Над драматургией «Неправильного образования Кэмерон Пост» Ахаван снова работает с соавтором «Соответствующего поведения» Сесилией Фруджеле.



