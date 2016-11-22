Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.41
USD
25.78
RUB
0.40
EUR
27.16
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.43
USD
26.62
RUB
0.42
Кино
Новости кино
22 ноября 16, 13:52
Экранизация романа о сексуальном "перевоспитании"
Хлоя Грейс Морец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Хлоя Грейс Морец возглавила актерский ансамбль фильма «Неправильное образование Кэмерон Пост» по одноименному роману Эмили Данфорт.
В драматической истории взросления, которую снимет Дезире Ахаван, также сыграют Саша Лэйн («Американская милашка») и Джон Галлахер мл. («Кловерфилд, 10»). 

Протагонисткой книги Данфорт является 12-летняя девушка Кэмерон (под Морец героиню сделают взрослее), родители которой погибли в автокатастрофе. Ее воспитанием теперь занимается ультраконсервативная тетушка, которую смущают странные романтические отношения племянницы с девушкой из школы. Забив тревогу, женщина отправляет Кэмерон в специальный лагерь, где должны «скорректировать» ее сексуальную ориентацию. События разворачиваются в 1993 году. 

Дебютный полный метр Дезире Ахаван «Соответствующее поведение» (его главной героиней была бисексуалка, переживающая закончившиеся отношения) номинировался на премию Independent Spirit Awards за лучший первый сценарий. 

Над драматургией «Неправильного образования Кэмерон Пост» Ахаван снова работает с соавтором «Соответствующего поведения» Сесилией Фруджеле.

Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Ким Кэтролл сыграет в экранизации романа Агаты Кристи
Джозеф Файнс сыграет в антиутопии "Рассказ служанки"
BBC Two экранизирует приключенческий роман
BBC экранизирует знаменитый роман "Миниатюрист"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Николь Кидман на съемочной площадке "Обманутого" (ФОТО)
noimageБен Уитли снимет Тома Хиддлстона в «Круто сваренных»
noimageПол У.С. Андерсон запускает киносерию «Охотник на чудовищ»
noimageАнжела Бассетт сыграет мать Черной Пантеры
noimageСериал "Нелюди" студии Marvel назван четверным выигрышем
Лента новостей
Загрузка...