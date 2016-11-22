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22 ноября 16, 18:27
Первый трейлер мультика "Тачки-3" - Видео
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Стартовала промо-компания "Тачки-3".

До проката анимационный фильм "Тачки-3" еще далеко — В Украине премьера мультфильма назначена на 15 июня 2017. Но студия Disney, а значит и ее официальный представитель в Украине дистрибьюторская компания B&H Film Distribution, уже начали разогрев публики

Начали традиционно — с трейлера. И обещают, что будет веселый дубляж, который сделают на студии дубляжа Le Doyen, принадлежащей Богдану Батруху, владельцу B&H.

"Любимец публики Молния Маккуин должен доказать новому поколению, что на трассе ему до сих пор нет равных. Впереди головокружительные приключения с новыми друзьями и рискованные ситуации, от которых захватывает дух. За топливо анимационных гонки отвечает украинский дубляж, полный драйва и юмора", сообщается в сопровождающем ролик тексте.
Delo
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