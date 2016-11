В рождественском эпизоде "Доктора Кто" - супергерой Призрак

Премьера спецвыпуска состоится на каналах BBC и BBC America 25 декабря 2016 года. Поклонники культового сериала смогут оценить эпизод на большом экране: компания Fathom Events организует показ выпуска в кинотеатрах – во вторник 27 декабря и в четверг 29 декабря 2016 года. Об этом сообщает издание ComingSoon.





В рождественском выпуске Доктор (Питер Капальди) объединится с занимающейся расследованием журналисткой (Чарити Уэйкфилд) и супергероем по имени Призрак, чтобы спасти Нью-Йорк от смертельной инопланетной угрозы.





В эпизоде по сценарию Стивена Моффата роли приглашенных звезд появятся Джастин Чэтвин, Мэтт Лукас, Адетомива Едун, Александр Йованович и Логан Хаффман. Исполнительным продюсером эпизода, снятого режиссером Эдвардом Базалгеттом, выступает Брайан Минчин. Съемки "Возвращения Доктора Мистерио" проходили в Кардиффе.





В более чем 400 кинотеатрах будет показан не только сам часовой рождественский эпизод, но и две бонусные короткометражки - "A New Kind of Superhero" и "Christmas Doctor Who Extra".