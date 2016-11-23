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Кино
Новости кино
23 ноября 16, 09:36
Госкино Украины запретило еще семь российских сериалов
Госкино Украины
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Государственное агентство Украины по вопросам кино продолжает неустанно пополнять список запрещенных к показу на территории страны российских кинопроектов.
Очередным постановлением были аннулированы государственные удостоверения сразу семи телевизионных сериалов: "Я подарю тебе любовь", "Второй шанс", "Ищу мужа", "Жизнь рассудит", "Мезальянс", "Сломанные судьбы" и "Чужие дети".

На этот раз запрет обосновывается не угрозой национальной безопасности страны, а 15-й статьей закона Украины "О кинематографии", которая предписывает не демонстрировать кинопроекты, произведенные в России после 1 января 2014 года, даже в том случае, если они не популяризируют силовые структуры России и не создают положительный образ сотрудников таких ведомств.

Отметим, что украинские чиновники преуспели в введении запретов на показы российски фильмов и телевизионных сериалов. С 2014 года подобные ограничения были распространены на четыре сотни подобных проектов. Зачастую под запрет попадали не только фильмы, созданные российскими кинематографистами, но и совместные проекты, а также и иностранные киноленты, в которых фигурировали сотрудники ФСБ.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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