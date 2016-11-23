Госкино Украины запретило еще семь российских сериалов

Очередным постановлением были аннулированы государственные удостоверения сразу семи телевизионных сериалов: "Я подарю тебе любовь", "Второй шанс", "Ищу мужа", "Жизнь рассудит", "Мезальянс", "Сломанные судьбы" и "Чужие дети".





На этот раз запрет обосновывается не угрозой национальной безопасности страны, а 15-й статьей закона Украины "О кинематографии", которая предписывает не демонстрировать кинопроекты, произведенные в России после 1 января 2014 года, даже в том случае, если они не популяризируют силовые структуры России и не создают положительный образ сотрудников таких ведомств.





Отметим, что украинские чиновники преуспели в введении запретов на показы российски фильмов и телевизионных сериалов. С 2014 года подобные ограничения были распространены на четыре сотни подобных проектов. Зачастую под запрет попадали не только фильмы, созданные российскими кинематографистами, но и совместные проекты, а также и иностранные киноленты, в которых фигурировали сотрудники ФСБ.



