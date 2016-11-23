Стали известны первые данные о сборах "Изгоя"

За три недели до начала проката эксперты полагают, что картина заработает в первые выходные около 130 миллионов долларов.





Если этим прогнозам будет суждено сбыться, то это будет один из лучших результатов декабря. Традиционно в канун Рождества фильмы зарабатывают в премьерный уик-энд менее ста миллионов долларов, так как потенциальные зрители заняты подготовкой к праздникам. Однако длинные каникулы сулят большинству кинопроектов хорошую выносливость, поэтому студии стремятся занять это прокатное "окно" своими самыми перспективным картинами.





Абсолютным рекордсменом в стартовых сборах является фильм "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы", который в 2015 году заработал в первые выходные в американском прокате астрономические 248 миллионов долларов.





Напомним, что в фильме "Изгой-Один. Звездные Войны: Истории", действие которого происходит между третьим и четвертым эпизодами саги, речь пойдет о попытке повстанцев похитить планы боевой станции галактической Империи - Звезды Смерти. Постановщиком картины стал Гарет Эдвардс.







