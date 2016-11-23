Снизились рейтинги "Ходячих мертвецов"

Сериал посмотрело меньше одиннадцати миллионов зрителей, а его демо-рейтинг с предыдущих 5,4 снизился до 5,2.





Со дня премьеры седьмого сезона, состоявшейся 24 октября и привлекшей к себе внимание 17,03 миллиона человек, рейтинги сериала стали снижаться каждую неделю. Самый ощутимый "спад" произошел во вторым эпизоде, который посмотрели меньше 12,5 миллиона человек. На третьей неделе трансляции аудитория драмы составила 11,7 миллиона, на четвертой – 11,4, а на пятой, как уже было сказано – меньше одиннадцати миллионов человек.





Несмотря на то, что "Ходячие мертвецы" продолжают удерживать первенство по воскресным просмотрам на кабельном ТВ, снижение интереса к шоу не может не беспокоить. Рейтинги с показателями ниже одиннадцати миллионов в последний раз у сериала были в третьем сезоне.





Высказывается мнение, что фанаты, выяснив жертву Нигана (Джеффри Дин Морган), утратили интерес к шоу. Также есть предположения, что зрители не довольны рваным повествованием в седьмом сезоне, в котором каждый эпизод посвящен отдельной сюжетной линии.





Тем не менее, интерес к шоу наверняка возобновится с началом трансляции второй половины сезона в которой Рик (Эндрю Линкольн) пойдет войной на Нигана.



