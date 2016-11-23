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23 ноября 16, 09:51
Римейк "Горца" снимет режиссер "Джона Уика"
Горец
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Киностудия Lionsgate нашла нового постановщика для многострадального римейка фантастического фильма "Горец".
Им станет один из создателей боевика "Джон Уик" Чад Стахелски.

"Я всегда был большим поклонником оригинального фильма, с тех пор как посмотрел его в старших классах. Эти прекрасные темы бессмертия, любви и самоидентификации переплетены в такой изящной мифологии. Трудно представить лучшей возможности для создания ярких характеров и наполненных действием сцен", - прокомментировал постановщик. В создании картины примут участие координаторы трюковых съемок студии Стахелски 87Eleven, которые также работали над "Джоном Уиком".

Напомним, что оригинальный фильм был выпущен в 1986 году. Главные роли в нем сыграли Шон Коннери, Кристофер Ламберт и Клэнси Браун. По сюжету бессмертные сражаются между собой, чтобы воспользоваться жизненной силой своих противников. Единственная возможность убить кого-то из них - это отсечь голову. За первым фильмом последовали три полнометражных продолжения и два телевизионных сериала.

Студия Lionsgate с 2008 года пыталась запустить в производство римейк картины, но всякий раз неудачно. Исполнителями главной роли числились различные голливудские звезды.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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