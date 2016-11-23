Дэвид Лоури, Руни Мара и Кейси Аффлек снова вместе

Летом режиссер в обстановке полной секретности снял фильм с Руни Марой и Кейси Аффлеком, вернувшись к сотрудничеству со звездами своей драмы «В бегах».





Лоури не распространяется о новом проекте. По его словам, ему захотелось сделать что-то спонтанное — собрать друзей и снять кино по вспыхнувшей в его голове идее. 10 июня он закончил постпродакшн «Пита и его дракона» и уже на следующий день полетел в Даллас и приступил к новой работе.





В следующем году Лоури займется криминальной драмой «Старик и ружье». Роберт Редфорд, собирающийся завязать после этого фильма с актерским ремеслом, сыграет грабителя банков Форреста Такера, за свою жизнь отмотавшего 18 тюремных сроков. Картина расскажет о последней декаде биографии Такера. В 70 лет он сбежал из тюрьмы Сан-Квентин и еще десять лет занимался грабежами, став героем таблоидов. Такера поймали в 2000 году в ходе автомобильной погони и приговорили к 13 годам заключения. Он умер в тюрьме спустя пять лет. Аффлеку досталась роль детектива, который охотится на Такера, но все больше проникается к нему симпатией.





Первый совместный проект Лоури, Мары и Аффлека «В бегах» получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Сандэнс» 2013 года и попал в десятку лучших «независимых» фильмов года по версии авторитетного киносообщества National Board of Review.





В этом году Лоури выпустил сказку «Пит и его дракон», оформив первое в своей «независимой» карьере сотрудничество со студийным Голливудом. Картина Disney понравилась критикам и не без труда окупилась в прокате, заработав $142 млн при бюджете в $65 млн.



