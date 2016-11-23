Трейлер мультфильма "Тачки 3" вызвал беспокойство

Свои опасения о его воздействии на детскую психику они выразили в Twitter.





"Посмотрела трейлер и не уверена, что этот фильм можно показывать детям", — написала пользователь Tofunmi. В свою очередь Cornucopia J. Burk посчитал, что видео может травмировать неокрепшую психику.





"Трейлер такой мрачный. Это детское кино, я не ошибся?" — заметил Elondras.





Другой пользователь представил, как дети пойдут смотреть новый мультфильм "Моана". "Они увидят этот трейлер и начнут плакать", — считает он.





В 50-секундном ролике, выпущенном 21 ноября, главный герой мультфильма — гоночный автомобиль Молния Маккуин — попадает в аварию. Видео заканчивается словами: "С этого момента все изменится". Картина выйдет на экраны в июне 2017 года.





Лента "Тачки" вышла на экраны в 2006 году и заработала в прокате почти 462 миллиона долларов США. Сиквел выпустили в 2011 году, он заработал около 560 миллионов долларов.











