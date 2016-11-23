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23 ноября 16, 14:05
Трейлер мультфильма "Тачки 3" вызвал беспокойство
Тачки 3
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Выпущенный студией Disney трейлер мультфильма "Тачки 3" вызвал тревогу у родителей.
Свои опасения о его воздействии на детскую психику они выразили в Twitter.

"Посмотрела трейлер и не уверена, что этот фильм можно показывать детям", — написала пользователь Tofunmi. В свою очередь Cornucopia J. Burk посчитал, что видео может травмировать неокрепшую психику.

"Трейлер такой мрачный. Это детское кино, я не ошибся?" — заметил Elondras.

Другой пользователь представил, как дети пойдут смотреть новый мультфильм "Моана". "Они увидят этот трейлер и начнут плакать", — считает он.

В 50-секундном ролике, выпущенном 21 ноября, главный герой мультфильма — гоночный автомобиль Молния Маккуин — попадает в аварию. Видео заканчивается словами: "С этого момента все изменится". Картина выйдет на экраны в июне 2017 года.

Лента "Тачки" вышла на экраны в 2006 году и заработала в прокате почти 462 миллиона долларов США. Сиквел выпустили в 2011 году, он заработал около 560 миллионов долларов.




Источник: http://kinoafisha.ua/
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