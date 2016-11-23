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23 ноября 16, 14:10
Айла Фишер подтвердила съемки сиквела "Незваных гостей"
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Айла Фишер рассекретила планы актера Винса Вона касательно сиквела комедии "Незваные гости", которая вышла на большие экраны в 2005 году.
В студии утреннего шоу Today Айла призналась, что продолжение истории находится в разработке, но подробностей она пока что не знает. "Я столкнулась на вечеринке с Винсом Воном, и он сказал, что они готовятся снять сиквел. Не терпится узнать, что произошло с Глорией [героиней Фишер]", — сказала актриса.

Напомним, оригинальный фильм "Незваные гости" был представлен публике в 2005 году, сумев привлечь к себе внимание многомиллионной аудитории. При бюджете в 40 миллионов, картине удалось собрать 209 миллионов.

В центре сюжета "Незваных гостей" находятся двое холостяков, которые знакомятся с девушками посещая чужие свадьбы. мужчины оказались очень изобретательными: они придумывают легенду, в правдивости которой убеждают всех вокруг.

В первой части снялись Винс Вон, Оуэн Уилсон, Кристофер Уокен, Рэйчел МакАдамс, Джейми Сеймур, Айла Фишер.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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