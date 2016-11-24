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24 ноября 16, 10:46
"Моана" стартовала лучше "Холодного сердца"
Моана
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Анимационный фильм студии Disney Animation Studios "Моана" успешно стартовал в Северной Америке.
Ночные показы обеспечили мультфильму 2,6 миллиона долларов. Это новый рекорд для проектов, выходивших во вторник.

Отметим, что сборы рекордсмена 2013 года - анимационного фильма "Холодное сердце", также стартовавшего во вторник, составили за тот же период 1,2 миллиона долларов, то есть в два раза меньше, а к завершению первых выходных он заработал более 90 миллионов долларов.

Согласно консервативным прогнозам, премьерные сборы "Моаны" окажутся существенно скромнее: около 75 миллионов долларов, что, тем не менее, позволит мультфильму без труда стать лидером североамериканского проката.

В озвучивании персонажей "Моаны" принимали участие Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Темуэра Моррисон, Аули`и Карвалью, Филлипа Су, Рэйчел Хаус и другие знаменитости. 

Источник: http://www.kinonews.ru/
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