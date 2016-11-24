"Моана" стартовала лучше "Холодного сердца"

Ночные показы обеспечили мультфильму 2,6 миллиона долларов. Это новый рекорд для проектов, выходивших во вторник.





Отметим, что сборы рекордсмена 2013 года - анимационного фильма "Холодное сердце", также стартовавшего во вторник, составили за тот же период 1,2 миллиона долларов, то есть в два раза меньше, а к завершению первых выходных он заработал более 90 миллионов долларов.





Согласно консервативным прогнозам, премьерные сборы "Моаны" окажутся существенно скромнее: около 75 миллионов долларов, что, тем не менее, позволит мультфильму без труда стать лидером североамериканского проката.





В озвучивании персонажей "Моаны" принимали участие Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик, Джемейн Клемент, Николь Шерзингер, Темуэра Моррисон, Аули`и Карвалью, Филлипа Су, Рэйчел Хаус и другие знаменитости.



