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24 ноября 16, 10:48
Киностудия Fox перенесла дату премьеры фильма "Чужой: Завет"
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Киностудия Fox перенесла дату выхода в прокат фантастического фильма "Чужой: Завет".
Как свидетельствует новый постер картины, она будет представлена зрителям не 4 августа 2017 года, а 19 мая 2017 года. Причина изменения прокатного графика не уточняется.

На этот же день заявлены релизы сразу нескольких других фильмов, среди которых полнометражные "Спасатели Малибу", фильм ужасов "Проклятие Аннабель 2" и мультфильм "Реальная белка 2". Также стоит отметить, что ровно через неделю в мировой прокат должны выйти пятая часть "Пиратов Карибского моря" и фантастический фильм "Живое", действие которого также происходит на комическом корабле.

Напомним, что действие картины "Чужой: Завет" происходит после событий "Прометея". Космический корабль с земным экипажем прилетает на отдаленную планету в поисках мира, который подходит для колонизации, и обнаруживает там андроида Дэвида. Ранее стало известно, что в фильме может появиться новый тип монстров - Неоморфов, происхождение которых связано с созданной Инженерами черной субстанцией.

В фильме снимались Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Нуми Рапас, Кармен Эджого, Гай Пирс, Билли Крадап, Дэнни МакБрайди и другие популярные актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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