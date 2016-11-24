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24 ноября 16, 11:04
"Игра престолов" обзаведется собственным вином
Игра престолов
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Поклонники "Игры престолов" теперь смогут не только насладиться напряженным повествованием, но и вкусить любимый напиток Тириона Ланнистера.
Популярный сериал HBO и винный завод Santa Rosa совместными усилиями выпустят три сорта вина: "патентованный красный купаж", Шардоне, а также Каберне Совиньон.

"Учитывая значимую роль вина в "Игре престолов", официально лицензированное вино для поклонников нашего шоу кажется вполне естественным шагом, - сказал директор по Лицензированию и Розничной торговле HBO Джефф Питерс. – Дегустация вин "Игры престолов" позволит фанатам сериала получить новые впечатления теперь, когда борьба за Железный Трон подходит к своей заключительной стадии".

Как говорится в аннотации продукции, "когда ваш любимый персонаж будет жестоко убит, утолите боль бокалом изысканного напитка. Хотя между Серсеей и Тирионом мало общего, они оба, без сомнения, оценили бы такой шаг". Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж), известный своей любовью к слабому полу и вину, породил немало ставших цитатами изречений, как то: "С вином в желудке и жизнь краше".

Напомним, что HBO является лицензированным продавцом фирменного пива со времен второго сезона "Игры престолов". Почему потребовался столь долгий срок прежде чем дело дошло до винной линейки, остается загадкой.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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