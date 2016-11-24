"Игра престолов" обзаведется собственным вином

Популярный сериал HBO и винный завод Santa Rosa совместными усилиями выпустят три сорта вина: "патентованный красный купаж", Шардоне, а также Каберне Совиньон.





"Учитывая значимую роль вина в "Игре престолов", официально лицензированное вино для поклонников нашего шоу кажется вполне естественным шагом, - сказал директор по Лицензированию и Розничной торговле HBO Джефф Питерс. – Дегустация вин "Игры престолов" позволит фанатам сериала получить новые впечатления теперь, когда борьба за Железный Трон подходит к своей заключительной стадии".





Как говорится в аннотации продукции, "когда ваш любимый персонаж будет жестоко убит, утолите боль бокалом изысканного напитка. Хотя между Серсеей и Тирионом мало общего, они оба, без сомнения, оценили бы такой шаг". Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж), известный своей любовью к слабому полу и вину, породил немало ставших цитатами изречений, как то: "С вином в желудке и жизнь краше".





Напомним, что HBO является лицензированным продавцом фирменного пива со времен второго сезона "Игры престолов". Почему потребовался столь долгий срок прежде чем дело дошло до винной линейки, остается загадкой.







