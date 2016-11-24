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24 ноября 16, 11:06
Глава студии Marvel отказался от "Людей Икс"
Люди икс
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В обозримом будущем студия Marvel не намерена вступать с коллегами из FOX в переговоры по поводу совместной эксплуатации комиксов, как это бы лов случае с Sony Pictures.
Естественно, речь идет в первую очередь о "Людях Икс". Об этом рассказал в пространном интервью изданию Variety глава Marvel Studios Кевин Фейдж.

"Мы не рассматриваем такую возможность на данном этапе. У нас достаточно фильмов, чтобы загрузить наши мощности на несколько жизней вперед", - сказал он.

Отметим, что ранее стало известно, что Marvel намерена развивать киновселенную, основанную на другой серии комиксов про мутантов - "Нелюди". Компания планирует снять телевизионный сериал, часть эпизодов которого будут демонстрироваться в кинотеатрах IMAX. В дальнейшем возможно и создание полнометражных экранизаций.

Осенью 2015 года сообщалось о готовности Marvel выпустить серию комиксов "Extraordinary X-Men", в которой субстанция, наделяющая силой Нелюдей окажется губительна для земных мутантов и полностью стерилизует их.

Последним на момент написания данной заметки фильмом, действие которого происходит во вселенной Людей Икс, стала картина "Люди Икс: Апокалипсис". Ее кассовые сборы оказались существенно меньше предыдущих экранизаций - 543 миллиона долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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