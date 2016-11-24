Глава студии Marvel отказался от "Людей Икс"

Естественно, речь идет в первую очередь о "Людях Икс". Об этом рассказал в пространном интервью изданию Variety глава Marvel Studios Кевин Фейдж.





"Мы не рассматриваем такую возможность на данном этапе. У нас достаточно фильмов, чтобы загрузить наши мощности на несколько жизней вперед", - сказал он.





Отметим, что ранее стало известно, что Marvel намерена развивать киновселенную, основанную на другой серии комиксов про мутантов - "Нелюди". Компания планирует снять телевизионный сериал, часть эпизодов которого будут демонстрироваться в кинотеатрах IMAX. В дальнейшем возможно и создание полнометражных экранизаций.





Осенью 2015 года сообщалось о готовности Marvel выпустить серию комиксов "Extraordinary X-Men", в которой субстанция, наделяющая силой Нелюдей окажется губительна для земных мутантов и полностью стерилизует их.





Последним на момент написания данной заметки фильмом, действие которого происходит во вселенной Людей Икс, стала картина "Люди Икс: Апокалипсис". Ее кассовые сборы оказались существенно меньше предыдущих экранизаций - 543 миллиона долларов.



