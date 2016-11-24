Мишель Йео получила роль в сериале Звездный путь: Дискавери

Актриса сыграет капитана Звездного Флота.





По сведениям инсайдеров, Йео сыграет героиню по имени Хан Бо, а управляемый ею корабль носит название "Шэньчжоу" ("Волшебная ладья"/"Священный челнок"). Космическому судну отведена ключевая роль в первом сезоне сериала.





На просьбу прокомментировать информацию о кастинге Йео, продюсеры студии CBS TV Studios ответили отказом.

Йео стала первой, чье имя упоминается в связи с актерским составом сериала, который призван вернуть "Звездный путь" на телевидение впервые с 2005 года, когда была закончена трансляция шоу "Звездный путь: Энтерпрайз".





На момент написания заметки известно, что сюжет в новом сериале разворачивается за десять лет до событий в оригинальном шоу. Главной героиней будет молодая женщина, скорее всего не "белая", занимающая пост лейтенанта-коммандера корабля Федерации "Дискавери". Вероятнее всего, она будет вторым командиром на борту.





Напомним, что первоначальная дата премьеры нового сериала была перенесена с января на май 2017 года, и что создатель драмы Брайан Фуллер в конце октября текущего года предал полномочия шоураннера проекта его исполнительным продюсерам - Гретчен Берг и Аарону Хербертсу.





Мишель Йео приняла участие съемках второго сезона приключенческой драмы Netflix "Марко Поло".







