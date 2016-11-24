Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.13
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
26.94
USD
25.57
RUB
0.40
EUR
28.58
USD
26.87
RUB
0.42
Кино
Новости кино
24 ноября 16, 11:09
Мишель Йео получила роль в сериале Звездный путь: Дискавери
Мишель Йео
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Звезда приключенческого боевика "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" Мишель Йео получила роль в предстоящем сериале CBS All Access "Звездный путь: Дискавери".
Актриса сыграет капитана Звездного Флота.

По сведениям инсайдеров, Йео сыграет героиню по имени Хан Бо, а управляемый ею корабль носит название "Шэньчжоу" ("Волшебная ладья"/"Священный челнок"). Космическому судну отведена ключевая роль в первом сезоне сериала.

На просьбу прокомментировать информацию о кастинге Йео, продюсеры студии CBS TV Studios ответили отказом.
Йео стала первой, чье имя упоминается в связи с актерским составом сериала, который призван вернуть "Звездный путь" на телевидение впервые с 2005 года, когда была закончена трансляция шоу "Звездный путь: Энтерпрайз".

На момент написания заметки известно, что сюжет в новом сериале разворачивается за десять лет до событий в оригинальном шоу. Главной героиней будет молодая женщина, скорее всего не "белая", занимающая пост лейтенанта-коммандера корабля Федерации "Дискавери". Вероятнее всего, она будет вторым командиром на борту.

Напомним, что первоначальная дата премьеры нового сериала была перенесена с января на май 2017 года, и что создатель драмы Брайан Фуллер в конце октября текущего года предал полномочия шоураннера проекта его исполнительным продюсерам - Гретчен Берг и Аарону Хербертсу.

Мишель Йео приняла участие съемках второго сезона приключенческой драмы Netflix "Марко Поло".

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
"Звездный путь: Дискавери" начинает обретать свои формы
У "Звездного пути: Дискавери" будут сопутствующие книги
"Люк Кейдж" стал самым популярным сериалом Marvel
Звезда "Стрелка" удивил снайперов своей меткостью
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Forbes определил главные голливудские провалы 2016 года
noimageГлава студии Marvel отказался от "Людей Икс"
noimage"Игра престолов" обзаведется собственным вином
noimageКиностудия Fox перенесла дату премьеры фильма "Чужой: Завет"
noimage"Моана" стартовала лучше "Холодного сердца"
Лента новостей
Загрузка...