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24 ноября 16, 11:14
Forbes определил главные голливудские провалы 2016 года
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Журнал Forbes в силу профессиональной привычки заглядывает в Голливуд только для того, чтобы посчитать доходы и убытки «фабрики грез» и ее обитателей.
В этот раз объектом их исследования стали главные коммерческие провалы 2016 года. Антисписок возглавил «Макс Стил». 

В расчет идут картины, получившую общенациональную прокатную роспись более чем в 2000 кинотеатров (и только те, что успели стартовать до 21 ноября). В тройку главных неудачников вместе с фальстартом на большом экране игрушечной франшизы корпорации Mattel попали: историческое батальное полотно «Свободный штат Джонса» с Мэттью МакКонахи и комедия от команды поп-пересмешников Lonely Island (фронтмен — Энди Сэмберг) «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся». 

«Макс Стил» освоил в мировом прокате $4,4 млн при бюджете в $10 млн (следует держать в уме, что выпускающая фильм студия получает около половину кассовых сборов). «Свободный штат Джонс» довольствовался $23,2 млн, не сумев окупить 50-миллионный бюджет. Соотношение доходов и затрат «Поп-звезды» такое — $9,5 млн сборов и $10 млн бюджета. 

Ниже расположились: «Гордость и предубеждение и зомби» ($16,4 млн/$28 млн), «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» ($11,8 млн/$20 млн), «Шпионы по соседству» ($26,9 млн/$40 млн), «Репортерша» ($24,9 млн/$35 млн), «Братья из Гримсби» ($28,7 млн/$35 млн), «Сноуден» ($34,3 млн/$40 млн), «Зачинщики» ($22 млн/$25 млн).

Источник: http://www.kinomania.ru/
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