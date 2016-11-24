Forbes определил главные голливудские провалы 2016 года

В этот раз объектом их исследования стали главные коммерческие провалы 2016 года. Антисписок возглавил «Макс Стил».





В расчет идут картины, получившую общенациональную прокатную роспись более чем в 2000 кинотеатров (и только те, что успели стартовать до 21 ноября). В тройку главных неудачников вместе с фальстартом на большом экране игрушечной франшизы корпорации Mattel попали: историческое батальное полотно «Свободный штат Джонса» с Мэттью МакКонахи и комедия от команды поп-пересмешников Lonely Island (фронтмен — Энди Сэмберг) «Поп-звезда: не переставай, не останавливайся».





«Макс Стил» освоил в мировом прокате $4,4 млн при бюджете в $10 млн (следует держать в уме, что выпускающая фильм студия получает около половину кассовых сборов). «Свободный штат Джонс» довольствовался $23,2 млн, не сумев окупить 50-миллионный бюджет. Соотношение доходов и затрат «Поп-звезды» такое — $9,5 млн сборов и $10 млн бюджета.





Ниже расположились: «Гордость и предубеждение и зомби» ($16,4 млн/$28 млн), «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры» ($11,8 млн/$20 млн), «Шпионы по соседству» ($26,9 млн/$40 млн), «Репортерша» ($24,9 млн/$35 млн), «Братья из Гримсби» ($28,7 млн/$35 млн), «Сноуден» ($34,3 млн/$40 млн), «Зачинщики» ($22 млн/$25 млн).



