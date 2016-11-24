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24 ноября 16, 11:44
На актрису Эмбер Херд подали в суд
Эмбер Херд
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Авторы фильма "Лондонские поля" Крис Хэнли и Джордан Гертнер подали в суд на бывшую жену Джонни Деппа, американскую актрису Эмбер Херд, за то, что та отказалась раздеваться и участвовать в интимных сценах во время съемок.
По словам продюсеров картины, звезда нарушила контракт, в котором были четко указаны условия".

"Херд внимательно читала сценарий и знала, что от нее будет требоваться. В документе было сказано о наличии обнаженных, непристойных и провокационных сцен с ее участием", — отмечается в судебном иске создателей "Лондонских полей" против актрисы.

Продюсеры фильма утверждают, что Херд подговорила режиссера картины Мэтью Каллена убрать из сценария наиболее откровенные эпизоды. Создатели ленты собираются отсудить у бывшей супруги Джонни Деппа 10 млн долл.

Представители Херд отказались комментировать эту новость.

Фильм "Лондонские поля" был показан на международном кинофестивале в Торонто. Критики встретили картину разгромными рецензиями. Лента так и не вышла в широкий прокат.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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