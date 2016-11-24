На актрису Эмбер Херд подали в суд

По словам продюсеров картины, звезда нарушила контракт, в котором были четко указаны условия".





"Херд внимательно читала сценарий и знала, что от нее будет требоваться. В документе было сказано о наличии обнаженных, непристойных и провокационных сцен с ее участием", — отмечается в судебном иске создателей "Лондонских полей" против актрисы.





Продюсеры фильма утверждают, что Херд подговорила режиссера картины Мэтью Каллена убрать из сценария наиболее откровенные эпизоды. Создатели ленты собираются отсудить у бывшей супруги Джонни Деппа 10 млн долл.





Представители Херд отказались комментировать эту новость.





Фильм "Лондонские поля" был показан на международном кинофестивале в Торонто. Критики встретили картину разгромными рецензиями. Лента так и не вышла в широкий прокат.



