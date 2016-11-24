Кристен Стюарт на съемках фильма "Лиззи" (ФОТО)

Картина расскажет историю Лиззи Борден, которая стала известной благодаря делу об убийстве своей семьи, правда, в итоге была оправдана.





Это преступление, произошедшее в 1892 году, окутано тайной и до сих пор считается одним из самых ужасных. Борден стала героиней множества фильмов, сериалов, о ней даже пели песни. В фильме также будет участвовать Хлое Севиньи, котрой предложили сыграть саму Борден, а Кристен Стюарт — служанку Бриджит Салливан, которая находилась во время убийства дома и свидетельствовала на судебном процессе.



































