Обзор новинок в кинотеатрах - смотрите с 24 ноября

Мультфильм "Супергерои". Главные герой - добросердечный работник роботопарка Сэм - готовит грандиозное предложение руки и сердца своей подруге детства. Вот только один небольшой промах – и вся потрясающая подготовка рушится. Кольцо, кажется, безвозвратно потеряно, а тут еще объявился суперзлодей Оскар, угрожая всему городу нападением. Сохранить любовь и спасти город Сэму помогут друзья-супергерои.





Триллер "Новая эра Z". В центре сюжета - история о новом поколении инфицированных, обладающих высоким IQ, которых держат в специальном бункере. Однажды одна из них - девочка с суперспособностями освобождается, чтобы спасти человечество.





Комедия "Горит, горит, горит". Гротескное роуд-муви о двух девушках, отправляющихся в путешествие по Англии, чтобы развеять прах своего умершего друга Дэна. Безвременно угасая от рака, он оставляет видеоролики с разъяснениями, в каких уголках страны и почему нужно по частям развеять его прах.





Комедия "Война против всех". В криминогенном штате Нью-Мексико два коррумпированных копа запугивают и притесняют всех, кто попадается на их пути. Но что если однажды полицейские встретят того, кто готов жестко дать им отпор?





Комедия "Моя большая греческая свадьба 2". Отдавшись полностью воспитанию дочери-подростка, Тула и Янг сталкиваются с неожиданным сюрпризом в их собственном союзе. В придачу они терпят новые выходки своей большой семьи и, наконец, им предстоит подготовиться еще к одной сумасшедшей греческой свадьбе.





Триллер "Неизвестная". Фильм повествует о молодой девушке по имени Женни, которая отказывает в приеме позднему посетителю своего хирургического кабинета. Утром героиня узнает, что неподалеку обнаружено тело неизвестной девушки-мигрантки. Женни пытается самостоятельно установить личность и причины смерти незнакомки.





Драма "Живая". Киноленту снято по реальным событиям, которые случились с Анной Попович в 1950-х годах. Она дала согласие авторам ленты на экранизацию своей биографии. Съемки фильма проходили в Горганах, где происходили события из жизни Попович. 1949 годы. В труднодоступных районах Карпат отряд МГБ ведет охоту на последних уцелевших повстанцев. Молодая девушка Анна, спасаясь от преследований, попадает в лагерь повстанцев. Там она встречает друга детства Нико. Неожиданная облава заставляет повстанцев разделиться на малые отделы и бежать. Нико забирает Анну в отдел командира Довбуша.





Экшн "Конкурсант. Смертоносное шоу". После окончания музыкального шоу "Конкурсант" начинаются жестокие убийства членов жюри. Музыкальные шоу в мире становятся все более популярными, но никто не думает о тысячах опустошенных и разочарованных конкурсантов, которые так и не смогли добиться победы. Тарас Майстренко - участник конкурса, становится главным подозреваемым, его преследует полиция, бандиты и обычные граждане. На помощь Тарасу приходит фанатка, влюблена в его талант. Действительно ли она хочет ему помочь? Докажет Тарас свою невиновность? Но действительно ли он невиновен в этих преступлениях? В ленте "Конкурсант" принял участие победитель шоу "Голос" 2015 Антон Копытин и финалистка Татьяна Решетняк. А также талантливые участники "Голоса" - Феликс Шиндер и Анис Эттаеб. Настоящим украшением фильма стала известная певица Даша Астафьева и Золотой голос Украины - Александр Пономарев. Приятным сюрпризом для зрителей станет появление Бориса Барского, одного из самых забавных актеров страны.





Приятного просмотра!





