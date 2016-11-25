Сериал "Вызовите акушерку" продлен сразу на три сезона

Каждый сезон – седьмой, восьмой и девятый – будет состоять из восьми часовых серий и рождественского спецвыпуска. В новых сезонах главные героини шоу – монахини и акушерки – окажутся в середине 60-х годов прошлого века.





Историческая драма "Вызовите акушерку", производством которой занимается компания Neal Street Productions Сэма Мендеса, дебютировала в 2012 году и, по словам руководителей BBC, является самой популярной драмой в Великобритании. Каждый эпизод из вышедших на момент написания заметки пяти сезонов посмотрели в среднем более 10 миллионов телезрителей. "Шоу хвалят за его сострадательный и смелый подход в вопросах мертворождения, психического здоровья, абортов, гомосексуализма, расизма и нетрудоспособности", - говорится в заявлении BBC.





Создательница сериала, его сценарист и исполнительный продюсер Хайди Томас сказала следующее: "Я чрезвычайно взволнована перспективой создания еще трех сезонов "Вызовите акушерку". В 1960-х в Британии происходили изменения, и страна переживала непростые времена, поэтому нам предстоит исследовать массу богатого материала – медицинского, социального и эмоционального".





Шестой сезон сериала стартует в начале 2017 года.



