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25 ноября 16, 07:56
Сериал "Вызовите акушерку" продлен сразу на три сезона
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Компания BBC заказала производство сразу трех сезонов популярной драмы канала BBC One "Вызовите акушерку".
Каждый сезон – седьмой, восьмой и девятый – будет состоять из восьми часовых серий и рождественского спецвыпуска. В новых сезонах главные героини шоу – монахини и акушерки – окажутся в середине 60-х годов прошлого века. 

Историческая драма "Вызовите акушерку", производством которой занимается компания Neal Street Productions Сэма Мендеса, дебютировала в 2012 году и, по словам руководителей BBC, является самой популярной драмой в Великобритании. Каждый эпизод из вышедших на момент написания заметки пяти сезонов посмотрели в среднем более 10 миллионов телезрителей. "Шоу хвалят за его сострадательный и смелый подход в вопросах мертворождения, психического здоровья, абортов, гомосексуализма, расизма и нетрудоспособности", - говорится в заявлении BBC.

Создательница сериала, его сценарист и исполнительный продюсер Хайди Томас сказала следующее: "Я чрезвычайно взволнована перспективой создания еще трех сезонов "Вызовите акушерку". В 1960-х в Британии происходили изменения, и страна переживала непростые времена, поэтому нам предстоит исследовать массу богатого материала – медицинского, социального и эмоционального".

Шестой сезон сериала стартует в начале 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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