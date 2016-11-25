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25 ноября 16, 08:12
Студия Fox уточнила дату премьеры фильма "Аватар 2"
Аватар 2
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Студия Fox уточнила дату выхода в мировой прокат фильма "Аватар 2".
Не названый напрямую проект Джеймса Кэмерона и его студии Lightstorm Entertainment заявлен на 21 декабря 2018 года. Так как никакого иного кинопроекта в ближайшие годы у знаменитого режиссера нет, то вывод о том, что речь идет именно о продолжении самого кассового фильма в истории, напрашивается сам собой.

Ранее считалось, что релиз "Аватара 2" состоится 25 декабря 2018 года. Новый прокатный график выглядит предпочтительнее, так как зрители успеют попасть на фильм еще до начала длинных рождественских каникул. Единственным конкурентом "Аватара 2" может оказаться анимационный фильм "Кот в сапогах 2: Девять жизней и 40 разбойников", заявленный на тот же день. Однако, учитывая слишком большую разницу в весовых категориях двух проектов, может прогнозировать изменение прокатного графика мультфильма.

Представители студии Fox на момент написания данной заметки не подтвердили, но и не опровергли информацию о новой дате выхода "Аватара 2".

Напомним, что первая серия была представлена зрителям в 2009 году. Она установила множество абсолютных рекордов и в итоге возглавила список САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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