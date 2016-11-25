Universal выпустит «Смертные машины» на Рождество 2018 года

Проект вызывает повышенное внимание участием Питера Джексона и его постоянных соавторов, жены Фрэн Уолш и Филиппы Бойенс. Премьера — 14 декабря 2018 года.





Действие происходит в постапокалиптическом мире будущего, который Рив придумал в стимпанк-традиции, соединив эстетику викторианской Англии и технологий будущего. Главной особенностью новой эпохи, получившей название Эра движения, стали передвигающиеся города. Они кружат по Охотничьим землям и пожирают друг друга. В центре сюжета — Движущийся мегаполис Лондон. Его мэр намерен установить мировое господство, уничтожив города Лиги противников движения, и продолжить свою экспансию в космосе. Главных героев двое — подростки Том и Эстер, лондонец и обитательница Охотничьих земель, узнавшие тайну, которая может изменить установившийся в мире порядок.





Джексон впервые в карьере ограничится написанием сценария — без его последующего переноса на экран. Режиссерские полномочия он делегировал своему протеже Кристиану Риверсу. В 2009 году Джексон купил права на экранизацию серии с планами самостоятельно ее экранизировать. Вместе с Уолш и Бойенс (в таком составе троица работала над драматургией трилогий «Властелин колец» и «Хоббит», а также «Милых костей» и «Кинг Конга») они подготовили сценарий и займутся продюсированием «Смертных машин».





Кристиан Риверс начинал художником по раскадровкам на проектах своего наставника, занимался спецэффектами (заработал «Оскар» за «Кинг Конга») и дослужился до режиссера вспомогательной группы на двух последних «Хоббитах».



