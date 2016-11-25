Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.99
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.03
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.60
USD
26.88
RUB
0.42
Кино
Новости кино
25 ноября 16, 08:15
Universal выпустит «Смертные машины» на Рождество 2018 года
Смертные машины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Universal утвердил дату выхода в прокат постапокалиптического стимпанк-сай-фая «Смертные машины» — адаптации первого тома бестселлер-тетралогии Филипа Рива «Хроники Голодного города».
Проект вызывает повышенное внимание участием Питера Джексона и его постоянных соавторов, жены Фрэн Уолш и Филиппы Бойенс. Премьера — 14 декабря 2018 года. 

Действие происходит в постапокалиптическом мире будущего, который Рив придумал в стимпанк-традиции, соединив эстетику викторианской Англии и технологий будущего. Главной особенностью новой эпохи, получившей название Эра движения, стали передвигающиеся города. Они кружат по Охотничьим землям и пожирают друг друга. В центре сюжета — Движущийся мегаполис Лондон. Его мэр намерен установить мировое господство, уничтожив города Лиги противников движения, и продолжить свою экспансию в космосе. Главных героев двое — подростки Том и Эстер, лондонец и обитательница Охотничьих земель, узнавшие тайну, которая может изменить установившийся в мире порядок. 

Джексон впервые в карьере ограничится написанием сценария — без его последующего переноса на экран. Режиссерские полномочия он делегировал своему протеже Кристиану Риверсу. В 2009 году Джексон купил права на экранизацию серии с планами самостоятельно ее экранизировать. Вместе с Уолш и Бойенс (в таком составе троица работала над драматургией трилогий «Властелин колец» и «Хоббит», а также «Милых костей» и «Кинг Конга») они подготовили сценарий и займутся продюсированием «Смертных машин». 

Кристиан Риверс начинал художником по раскадровкам на проектах своего наставника, занимался спецэффектами (заработал «Оскар» за «Кинг Конга») и дослужился до режиссера вспомогательной группы на двух последних «Хоббитах».

Источник: http://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
На Universal подали в суд за спам по поводу "Варкрафта"
"Секреты домашних животных" получит сиквел
Питер Джексон возглавит экранизацию книг "Смертные машины"
Анжела Бассетт сыграет мать Черной Пантеры
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Студия Fox уточнила дату премьеры фильма "Аватар 2"
noimageСериал "Вызовите акушерку" продлен сразу на три сезона
noimageОбзор новинок в кинотеатрах - смотрите с 24 ноября
noimageКристен Стюарт на съемках фильма "Лиззи" (ФОТО)
noimageНа актрису Эмбер Херд подали в суд
Лента новостей
Загрузка...