В украинский прокат вышел фильм "Живая" (ФОТО, ВИДЕО)

Кинолента "Живая" вышла во всеукраинский прокат под слоганом "Однажды друг предаст тебя, а враг, в решающий момент, спасет жизнь!"

Фильм, основанный на реальных событиях, раскрывает неизвестные страницы из жизни украинской связной УПА Анны Попович. Никакой политики и пропаганды, только судьбы людей в обстоятельствах и событиях, которые нам известны. "Живая" — это история без пафоса, но о важных для каждого вещах. Акценты — на человеке и его выборе, поступках, чувствах и эмоциях.





Съемки продолжались в течение трех лет. Снимали в той части Карпат, где на самом деле разворачивалась реальная история жизни главной героини Анны Попович — в Горганах. Сцены же допросов снимали во Львовском национальном музее-мемориале жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".





Во время съемок были использованы уникальное построение композиции визуального ряда, оригинальная авторская звуковая дорожка, художественное оформление. А также использовались настоящей техники и оружия 1940-50-х годов. Для постановки боевых сцен были привлечены лучшие военные консультанты и историки Украины.





В съемках приняли участие лучшие актеры Западной Украины: заслуженные артисты Украины Ольга Комановська, Юрий Хвостенко, Альбина Сотникова, Ярослав Киргач, Александра Люта, народный артист Украины Ростислав Держипильский, участники АТО, переселенцы из Донецка и др.





Полнометражный дебют Тараса Химича "Живая" — это фильм, в котором переплелись коммерчески успешные жанры — драма, исторический, мистика, боевик. Это видения, что переплетаются с реальностью, и романтика, которую сменяют напряжение и риск, и страсть, граничащая с предательством, а еще Карпаты — место силы, которому невозможно противостоять.





Среди гостей премьеры: Ирма Витовская, Александр Положинский, герои АТО Александр Чалапчий и Александр Бабченко, волонтер Виктория Павленко, Татьяна Гончарова, Президент Украины