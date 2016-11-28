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28 ноября 16, 07:47
Бен МакКензи снимет эпизод "Готэма"
Бен МакКензи
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Исполнитель главной роли в сериале канала Fox "Готем" Бен МакКензи попробует свои силы в качестве постановщика.
"Вскоре в сериале появится новый член семьи комиссара Джима Гордона, и я говорю об этом, потому что именно я буду заниматься съемкой этого эпизода", - в частности сказал МакКензи. Актер намекнул, что персонаж, о котором идет речь, будет дядей Джима, Фрэнком Гордоном. 

Напомним, что 22 ноября текущего года было объявлено, что Джеймс Римар ("Правосудие Декстера") сыграет героя, который описывается как "мастер двойной игры и умелец хранить секреты".

Несмотря на то, что МакКензи уже несколько лет пытался попробовать себя в качестве постановщика и практически сделал это в сериале "Саутленд", съемки эпизода во второй половине текущего третьего сезона "Готэма" станут его режиссерским дебютом. "Я очень рад и начну подготовительную работу прямо перед Рождеством, а съемки начнутся сразу после праздников. Так что все это случиться очень и очень скоро", - добавил он.

Сериал "Готэм" основан на персонажах комиксах DC, а производством шоу занимается компания Warner Bros. Television. Исполнительным продюсерами являются Бруно Хеллер, Дэнни Кэннон, Джон Стивенс и Кен Вудрафф.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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