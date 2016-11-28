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28 ноября 16, 07:53
В американском прокате установлен новый кассовый рекорд
В поисках Дори
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В Северной Америке установлен новый кассовый рекорд.
На этот раз речь идет о скорости достижения отметки в десять миллиардов долларов. Произошло это в пятницу, 25 ноября 2016 года, благодаря успешным для национального проката праздничным дням, связанным с Днем Благодарения.

Годом ранее рубеж в 10 миллиардов был преодолен 11 декабря, то есть на 17 дней позже. В итоге же в 2015 году кассовые сборы в Северной Америке достигли11 миллиардов долларов, благодаря фантастическому старту фильма "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы", который заработал только за первые выходные почти 250 миллионов долларов.

Основными "локомотивами" американского проката в 2016 году был также кинопроекты студии Walt Disney и ее дочерних компаний. А абсолютным лидером стал анимационный фильм "В поисках Дори", который собрал в Северной Америке 486 миллионов долларов. На втором месте оказалась картина студии Marvel "Первый мститель 3: Противостояние", заработавшая 408 миллиона долларов.

До конца года у компании Walt Disney будут еще два крупных релиза - мультфильм "Моана" и первый спин-офф "Звездных войн". Естественно, ни одному из них не удастся повторить исторический рекорд седьмого эпизода, но совместными усилиями они вполне могут "вытолкнуть" американский прокат за отметку в 11 миллиардов долларов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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