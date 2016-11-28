"Моана" возглавила праздничный прокат в Северной Америке

За пять выходных дней, которые в США были связаны с национальным праздником - Днем Благодарения, сборы анимационного фильма составили чуть более 81 миллиона долларов. Отметим, что предварительные прогнозы сулили проекту 70-75 миллионов долларов.





На втором месте оказался фильм "Фантастические твари и где они обитают", собравший в американских кинотеатрах еще 45 миллионов долларов. Его мировые сборы достигли 473 миллионов долларов. Большую часть этой суммы картина заработала за пределами Северной Америки.





Третье место с 13,3 миллиона долларов удержал фантастический фильм студии Marvel "Доктор Стрэндж". Его совокупные сборы превысили 600 миллионов долларов.





Стоит также отметить неудачный старт военной драмы "Союзники". Она заработала в премьерные выходные лишь 13 миллионов долларов, что не позволило ей подняться выше четвертого места в общем зачете. Производственный бюджет ленты составил внушительные 85 миллионов долларов, поэтому единственной ее надеждой на окупаемость в дальнейшем будет только международный прокат.







