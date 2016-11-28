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28 ноября 16, 07:58
"Моана" возглавила праздничный прокат в Северной Америке
Моана
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Мультфильм студии Walt Disney "Моана" стал лидером североамериканского проката в свои премьерные выходные, заработав 55 миллионов долларов.
За пять выходных дней, которые в США были связаны с национальным праздником - Днем Благодарения, сборы анимационного фильма составили чуть более 81 миллиона долларов. Отметим, что предварительные прогнозы сулили проекту 70-75 миллионов долларов.

На втором месте оказался фильм "Фантастические твари и где они обитают", собравший в американских кинотеатрах еще 45 миллионов долларов. Его мировые сборы достигли 473 миллионов долларов. Большую часть этой суммы картина заработала за пределами Северной Америки.

Третье место с 13,3 миллиона долларов удержал фантастический фильм студии Marvel "Доктор Стрэндж". Его совокупные сборы превысили 600 миллионов долларов.

Стоит также отметить неудачный старт военной драмы "Союзники". Она заработала в премьерные выходные лишь 13 миллионов долларов, что не позволило ей подняться выше четвертого места в общем зачете. Производственный бюджет ленты составил внушительные 85 миллионов долларов, поэтому единственной ее надеждой на окупаемость в дальнейшем будет только международный прокат.

Источник: http://www.kinonews.ru/

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