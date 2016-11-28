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28 ноября 16, 08:38
Энн Райс хочет снять сериал в стиле "Игры престолов"
Энн Райс
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Автор серии "Вампирские хроники" Энн Райс получила назад права на фильм "Интервью с вампиром", основанном на ее книге, и теперь разрабатывает телевизионный сериал.
Об этом Райс, чей новый роман серии "Prince Lestat and the Realms of Atlantis: The Vampire Chronicles" выйдет в продажу 29 ноября 2016 года, написала на своей странице в Facebook.

"Права на экранизацию "Вампирских хроник" снова в моих руках! Не могу описать вам моего восторга! Телевизионный сериал высокого качества теперь моя мечта для Лестата, Луи, Армана, Мариуса и остальной компании. В новый Золотой век телевидения такой сериал – единственный способ рассказать всю историю вампиров.
Я и мой сын Кристофер Райс разработаем сценарий к пилотной серии и сделаем детальные наброски всего сериала, представив историю Лестата так, как она описана в книгах. Скорее всего, мы начнем с "Вампира Лестата" и будем двигаться дальше. Когда мы сядем за переговоры с продюсерами, у нас будет полное видение проекта. С Кристофером мы разделим обязанности исполнительных продюсеров сериала.

И снова – не могу описать вам как я счастлива, делая это объявление. Как многие из вас знают, Universal Studios и Imagine Entertainment пытались снять фильм по серии книг, и хотя мне было очень приятно работать с многими людьми в связи с этим, к сожалению, план не сработал. Теперь стало ясно как никогда – телевидение создано для вампиров.

На протяжение многих лет вы говорили мне, что хотели бы увидеть экранизацию моих романов, сделанную в стиле "Игры престолов", и чтобы контроль над сериалом оставался в моих руках. Что же, я вас услышала. И я всегда слышала вас. Чего хотите вы, того же хочу и я. Вы, читатели, сделали эти книги известными до того, как по ним был снят фильм, и я никогда не забуду этого".

Напомним, что по серии романов Энн Райс были сняты фильмы "Интервью с вампиром" (1994) и "Королева проклятых" (2002).

Источник: http://www.kinonews.ru/
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