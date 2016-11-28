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Кино
Новости кино
28 ноября 16, 08:52
Скончался легендарный кинорежиссер Михаил Юзовский
Михаил Юзовский
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В Москве на 77-м году жизни скончался кинорежиссер Михаил Юзовский, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"На 77-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино, заслуженного деятеля искусств России Михаила Иосифовича Юзовского. Приносим соболезнования родным и близким Михаила Иосифовича", - говорится в сообщении.

Юзовский родился в Москве 5 мая 1940 года. В 1968 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1975-1990-е года снял более 30 сюжетов для детского киножурнала "Ералаш". Юзовский - режиссер фильмов-сказок "Тайна железной двери", "Там, на неведомых дорожках...", "После дождичка, в четверг...", "Раз, два - горе не беда!", "Маша и звери".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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