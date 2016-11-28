В январе решится судьба "Звездных войн"

Напомним, на данный момент мы имеем следующее. В декабре 2016 выходит спин-офф "Изгой-один", который положит начало антологии под названием "Звездные войны. Истории". В декабре 2017 нас ждет восьмой эпизод, то есть сиквел "Пробуждения силы" и продолжение основной сюжетной линии. На май 2018 запланирован релиз спин-оффа о Хане Соло опять же из антологии "Звездные войны. Истории". Май 2019 порадует девятым эпизодом, который завершит новую трилогию. А затем мы увидим спин-офф о наемнике по имени Боба Фетт (его должен был снимать Джош Транк, постановщик чудовищного ребута "Фантастической четверки", но его из проекта уволили).





Вариантов дальнейшего развития вселенной множество. После выхода пяти уже заявленных картин продюсеры могут сосредоточиться исключительно на антологии, придумав еще пару-тройку фильмов-ответвлений. Могут параллельно с антологией запустить десятый, одиннадцатый и так далее эпизоды. А могут вновь перезапустить франшизу, чтобы Рей (Дэйзи Ридли) и Финн (Джон Бойега) передали эстафету юным неизвестным актерам.





Все решится в январе 2017, когда, как утверждает президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, все причастные соберутся и обсудят, что делать дальше. По ее словам, группа людей, ответственных за принятие решения, будет состоять из режиссеров, сценаристов, мастеров визуальных эффектов, которые были и есть частью вселенной "Звездных войн".



