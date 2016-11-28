Фильм "Лобановский навсегда" победил на фестивале в Италии

Украинская документальная лента "Лобановский навсегда" победила в номинации "Кино и телефильмы о футболе" на 34-м Международном фестивале спортивного кино и телевидения в Милане.





Режиссер фильма - Антон Азаров, а продюсерами являются Дмитрий Симонов и Сергей Полховский.





Фильм получил награду Guirlande d honneur как лучший документальный фильм на фестивале.





Отметим, премьера киноленты о легендарном тренере киевского "Динамо" Валерии Лобановском состоится 29 ноября в столичном кинотеатре "Жовтень". С 1 декабря фильм покажут более чем в 30-ти кинотеатрах по всей стране.



