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28 ноября 16, 09:59
Фильм "Лобановский навсегда" победил на фестивале в Италии
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Кинолента получила награду Guirlande d'honneur как лучший документальный фильм.
Украинская документальная лента "Лобановский навсегда" победила в номинации "Кино и телефильмы о футболе" на 34-м Международном фестивале спортивного кино и телевидения в Милане.

Режиссер фильма - Антон Азаров, а продюсерами являются Дмитрий Симонов и Сергей Полховский.

Фильм получил награду Guirlande d honneur как лучший документальный фильм на фестивале.

Отметим, премьера киноленты о легендарном тренере киевского "Динамо" Валерии Лобановском состоится 29 ноября в столичном кинотеатре "Жовтень". С 1 декабря фильм покажут более чем в 30-ти кинотеатрах по всей стране.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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