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29 ноября 16, 08:31
Продажа билетов на сеансы "Изгоя" обрушила серверы Fandango
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Стартовавшие в Северной Америке понедельник, 28 ноября 2016 года, продажи билетов на сеансы фильма "Изгой-Одни. Звездные войны: Истории" обрушили серверы крупнейшего продавца билетов, компании Fandango.
Нагрузка на серверы оказалась столь велика, что для обеспечения их работы Fandango была вынуждена создать нечто вроде живой очереди, в которой потенциальным покупателям приходится ждать по 20-30 минут, чтобы получить доступ к разделу, где можно совершить покупку.

Пресс-служба Fandango на своей официальной странице в Twitter обратилась к клиентам с просьбой проявить терпение, сопроводив ее кадром из "Звездных войн", запечатлевшем магистра Йоду, призывающего Люка к спокойствию.

С аналогичными проблемами столкнулся и другой крупный продавец билетов - Movietickets. Его сервисы также периодически оказываются недоступны из-за невероятного наплыва покупателей. Технические службы компании обещают, что ситуация нормализуется в ближайшие сутки.

Отметим, что от первого спин-оффа "Звездных войн" ждут второго старта в истории декабрьского проката. По консервативным прогнозам, фильм должен заработать на родине в первые выходные около 130 миллионов долларов. Некоторые эксперты полагают, что сборы могут достигнуть 150 миллионов.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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