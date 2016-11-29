Продажа билетов на сеансы "Изгоя" обрушила серверы Fandango

Нагрузка на серверы оказалась столь велика, что для обеспечения их работы Fandango была вынуждена создать нечто вроде живой очереди, в которой потенциальным покупателям приходится ждать по 20-30 минут, чтобы получить доступ к разделу, где можно совершить покупку.





Пресс-служба Fandango на своей официальной странице в Twitter обратилась к клиентам с просьбой проявить терпение, сопроводив ее кадром из "Звездных войн", запечатлевшем магистра Йоду, призывающего Люка к спокойствию.





С аналогичными проблемами столкнулся и другой крупный продавец билетов - Movietickets. Его сервисы также периодически оказываются недоступны из-за невероятного наплыва покупателей. Технические службы компании обещают, что ситуация нормализуется в ближайшие сутки.





Отметим, что от первого спин-оффа "Звездных войн" ждут второго старта в истории декабрьского проката. По консервативным прогнозам, фильм должен заработать на родине в первые выходные около 130 миллионов долларов. Некоторые эксперты полагают, что сборы могут достигнуть 150 миллионов.



