Критики нетрадиционной ориентации выбрали лучших актрис

Критерии отбора претенденток и распределение голосов выборщиков между ними не уточняются, все победительницы просто перечислены в алфавитном порядке.





Итак, лучшими были признаны Ингрид Бергман, Кейт Бланшетт, Бетт Дэвис, Виола Дэвис, Джейн Фонда, Кэтрин Хепберн, Изабель Юппер, Джулианна Мур, Барбара Стэнвик и Мэрил Стрип.





Стоит отметить, что из ныне живущих актрис наибольшим числом профессиональных наград отмечена Мэрил Стрип. У нее 19 номинаций на премию "Оскар" и три золотых статуэтки. А по числу номинаций на "Золотой глобус" и наград Голливудской ассоциации иностранной прессы у Стрип нет конкурентов.





Абсолютной же рекордсменкой по числу премий Американской Киноакадемии из представленных в списке актрис является Кэтрин Хепберн, на счету которой четыре "Оскара" при 12-ти номинациях.





Наименее титулованной является французская актриса Изабель Юппер, которая никогда не была удостоена главных кинопремий мира. Однако в ее активе множество наград престижных кинофестивалей и европейских профессиональных сообществ.



