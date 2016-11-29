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Новости кино
29 ноября 16, 08:49
Критики нетрадиционной ориентации выбрали лучших актрис
Ингрид Бергман
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Американская ассоциация критиков нетрадиционной сексуальной ориентации выбрала десять лучших актрис в истории кинематографа.
Критерии отбора претенденток и распределение голосов выборщиков между ними не уточняются, все победительницы просто перечислены в алфавитном порядке.

Итак, лучшими были признаны Ингрид Бергман, Кейт Бланшетт, Бетт Дэвис, Виола Дэвис, Джейн Фонда, Кэтрин Хепберн, Изабель Юппер, Джулианна Мур, Барбара Стэнвик и Мэрил Стрип.

Стоит отметить, что из ныне живущих актрис наибольшим числом профессиональных наград отмечена Мэрил Стрип. У нее 19 номинаций на премию "Оскар" и три золотых статуэтки. А по числу номинаций на "Золотой глобус" и наград Голливудской ассоциации иностранной прессы у Стрип нет конкурентов.

Абсолютной же рекордсменкой по числу премий Американской Киноакадемии из представленных в списке актрис является Кэтрин Хепберн, на счету которой четыре "Оскара" при 12-ти номинациях.

Наименее титулованной является французская актриса Изабель Юппер, которая никогда не была удостоена главных кинопремий мира. Однако в ее активе множество наград престижных кинофестивалей и европейских профессиональных сообществ.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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