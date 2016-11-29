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29 ноября 16, 08:51
Даниэль Брюль и Люк Эванс получили главные роли в триллере
Даниэль Брюль
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Даниэль Брюль ("Первый мститель 3: Противостояние") и Люк Эванс ("Девушка в поезде") получили ключевые роли в предстоящей драме TNT "Алиенист", основанной на международном бестселлере Калеба Карра.
Действие в романе – психологическом триллере – происходит в "Позолоченный век" (1896 год) в Нью-Йорк Сити, в городе полном роскоши, ужасающей бедности и технических новшеств. После серии леденящих душу убийств недавно назначенный на должность комиссара полиции Теодор Рузвельт собирает тайную разведгруппу, в которую входит он сам, доктор психологии Ласло Крайцлер (Брюль) и репортер раздела уголовной хроники газеты "Таймс" Джон Мур (Эванс).

Известный как алиенист – ученый, изучающий психопатологию, - Крайцлер исследует девиантное поведение. Его род занятий и несоблюдение общепринятых норм поведения делают его социальным изгоем. Расследуя преступления, Крайцлер надеется разгадать травматические загадки человеческой психики, в особенности своей собственной, и ответить на вопрос, что превращает человека в убийцу. 

Красивый и легкий на подъем Мур – давний друг доктора Крайцлера и комиссара Рузвельта. Со всей страстью он отдается поискам ужасного убийцы, в ходе которых ему придется столкнуться с нелицеприятной правдой о себе самом.

Постановщиком сериала, премьера которого запланировала в конце 2017 года, назначен Якоб Вербрюгген ("Черное зеркало"). Обязанности исполнительных продюсеров делят между собой Вербюгген, Кэри Фукунага, Эрик Рот, Хуссейн Амини, Стив Голин и Розали Сведлин. Производство начнется в начале 2017 года в Будапеште.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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