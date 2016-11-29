Даниэль Брюль и Люк Эванс получили главные роли в триллере

Действие в романе – психологическом триллере – происходит в "Позолоченный век" (1896 год) в Нью-Йорк Сити, в городе полном роскоши, ужасающей бедности и технических новшеств. После серии леденящих душу убийств недавно назначенный на должность комиссара полиции Теодор Рузвельт собирает тайную разведгруппу, в которую входит он сам, доктор психологии Ласло Крайцлер (Брюль) и репортер раздела уголовной хроники газеты "Таймс" Джон Мур (Эванс).





Известный как алиенист – ученый, изучающий психопатологию, - Крайцлер исследует девиантное поведение. Его род занятий и несоблюдение общепринятых норм поведения делают его социальным изгоем. Расследуя преступления, Крайцлер надеется разгадать травматические загадки человеческой психики, в особенности своей собственной, и ответить на вопрос, что превращает человека в убийцу.





Красивый и легкий на подъем Мур – давний друг доктора Крайцлера и комиссара Рузвельта. Со всей страстью он отдается поискам ужасного убийцы, в ходе которых ему придется столкнуться с нелицеприятной правдой о себе самом.





Постановщиком сериала, премьера которого запланировала в конце 2017 года, назначен Якоб Вербрюгген ("Черное зеркало"). Обязанности исполнительных продюсеров делят между собой Вербюгген, Кэри Фукунага, Эрик Рот, Хуссейн Амини, Стив Голин и Розали Сведлин. Производство начнется в начале 2017 года в Будапеште.



