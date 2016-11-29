Претенденты на премию Annie Awards

В США объявлены претенденты на главную премию в индустрии мультипликации - Annie Awards, которую присуждает международное сообщество аниматоров.
Лидером по числу номинаций оказался мультфильм студии Walt Disney "Зверополис", который будет претендовать на 11 наград. На втором месте с десятью номинациями оказался "Кубо. Легенда и о самурае". По числу номинаций на студию лидирует Wlat Disney и ее подразделения, которые имеют шанс получить 38 наград.
На втором месте с большим отставанием DreamWorks Animation- 18 номинаций.
В главных категория также представлены следующие соискатели:
"Лучший полнометражный мультфильм"
1. "Зверополис"
2. "Кубо. Легенда о самурае"
3. "Кунг-фу Панда 3"
4. "Моана"
5. "В поисках Дори"
"Лучшие анимационные эффекты в полнометражном игровом фильме"
1. "Глубоководный горизонт"
2. "Доктор Стрэндж"
3. "Охотники за привидениями"
4. "Большой и добрый великан"
5. "Варкрафт"
"Лучший анимационный персонаж в игровом фильме или сериале"
1. "Первый мститель 3: Противостояние"
2. "Игра престолов" (Эпизод "Битва бастардов")
3. "Книга джунглей"
4."Варкрафт"
"Лучший анимационный персонаж в видеоигре"
1. "Teenage Mutant Ninja Turtles: Legends"
2. "Titanfall 2"
3. "Uncharted 4: Путь вора"
Победители будут названы на церемонии 4 февраля 2017 года.