Претенденты на премию Annie Awards

В США объявлены претенденты на главную премию в индустрии мультипликации - Annie Awards, которую присуждает международное сообщество аниматоров.





Лидером по числу номинаций оказался мультфильм студии Walt Disney "Зверополис", который будет претендовать на 11 наград. На втором месте с десятью номинациями оказался "Кубо. Легенда и о самурае". По числу номинаций на студию лидирует Wlat Disney и ее подразделения, которые имеют шанс получить 38 наград.





На втором месте с большим отставанием DreamWorks Animation- 18 номинаций.





В главных категория также представлены следующие соискатели:





"Лучший полнометражный мультфильм"

1. "Зверополис"

2. "Кубо. Легенда о самурае"

3. "Кунг-фу Панда 3"

4. "Моана"

5. "В поисках Дори"





"Лучшие анимационные эффекты в полнометражном игровом фильме"

1. "Глубоководный горизонт"

2. "Доктор Стрэндж"

3. "Охотники за привидениями"

4. "Большой и добрый великан"

5. "Варкрафт"





"Лучший анимационный персонаж в игровом фильме или сериале"

1. "Первый мститель 3: Противостояние"

2. "Игра престолов" (Эпизод "Битва бастардов")

3. "Книга джунглей"

4."Варкрафт"





"Лучший анимационный персонаж в видеоигре"

1. "Teenage Mutant Ninja Turtles: Legends"

2. "Titanfall 2"

3. "Uncharted 4: Путь вора"





Победители будут названы на церемонии 4 февраля 2017 года.



