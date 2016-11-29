Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.17
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.14
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
28.71
USD
26.86
RUB
0.42
Кино
Новости кино
29 ноября 16, 08:57
Доктор Стрэндж сокрушил Железного человека
Доктор Стрэндж
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Фильм "Доктор Стрэндж", кассовые сборы которого в мировом прокате превысили 600 миллионов долларов, стал самым успешным дебютом нового персонажа в истории киновселенной, создаваемой студией Marvel.
Истории гениального нейрохирурга, который волею судьбы стал одним из самых могущественных магов, удалось оттеснить на второе место историю миллиардера, плейбоя и филантропа Тони Старка, изложенную в фильме "Железный человек".

Напомним, что в свое время совокупные сборы последнего в мировом прокате составили 585 миллионов долларов. На третьем месте оказался фильм "Человек-муравей", заработавший 518 миллионов долларов, на четвертом "Тор" с результатом 449 миллионов долларов, а на пятом - "Первый мститель", собравший 371 миллион долларов.

За пределами Северной Америки успешнее всего "Доктор Стрэндж" оказался в Китае, где его сборы превысили 100 миллионов долларов. В Южной Корее картина заработала около 40 миллионов долларов. 26 миллионов долларов фильм заработал в Великобритании. В России и странах СНГ его успехи оказались тоже впечатляющими - около 22 миллионов долларов.

В картине снимались Рэйчел МакАдамс, Бенедикт Камбербэтч, Тильда Свинтон, Мадс Миккельсен, Бенедикт Вонг, Скотт Эдкинс, Чиветел Эджиофор, Майкл Сталберг, Эми Ландекер и другие актеры.

Источник: http://www.kinonews.ru/

Ещё по теме:
Новые промо фото из "Доктора Стрэнджа" с Камбербэтчем
"Дом странных детей Мисс Перегрин" возглавил прокат
"Доктору Стрэнджу" прогнозируют посредственный старт
"Доктор Стрэндж" успешно стартовал в международном прокате
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
«Забытый богом» лишился Сильвестра Сталлоне
noimageПретенденты на премию Annie Awards
noimageДаниэль Брюль и Люк Эванс получили главные роли в триллере
noimageКритики нетрадиционной ориентации выбрали лучших актрис
noimageПродажа билетов на сеансы "Изгоя" обрушила серверы Fandango
Лента новостей
Загрузка...