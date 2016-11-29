Доктор Стрэндж сокрушил Железного человека

Истории гениального нейрохирурга, который волею судьбы стал одним из самых могущественных магов, удалось оттеснить на второе место историю миллиардера, плейбоя и филантропа Тони Старка, изложенную в фильме "Железный человек".





Напомним, что в свое время совокупные сборы последнего в мировом прокате составили 585 миллионов долларов. На третьем месте оказался фильм "Человек-муравей", заработавший 518 миллионов долларов, на четвертом "Тор" с результатом 449 миллионов долларов, а на пятом - "Первый мститель", собравший 371 миллион долларов.





За пределами Северной Америки успешнее всего "Доктор Стрэндж" оказался в Китае, где его сборы превысили 100 миллионов долларов. В Южной Корее картина заработала около 40 миллионов долларов. 26 миллионов долларов фильм заработал в Великобритании. В России и странах СНГ его успехи оказались тоже впечатляющими - около 22 миллионов долларов.





В картине снимались Рэйчел МакАдамс, Бенедикт Камбербэтч, Тильда Свинтон, Мадс Миккельсен, Бенедикт Вонг, Скотт Эдкинс, Чиветел Эджиофор, Майкл Сталберг, Эми Ландекер и другие актеры.







